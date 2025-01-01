成人学習教育ビデオメーカーでトレーニングを変革

AIアバターを使用して成人学習者を魅了し、複雑な概念を簡素化する魅力的なトレーニングビデオをより速く作成します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
忙しいプロフェッショナル向けに生産性に関するクイックヒントを提供する30秒の教育ビデオを制作してください。モダンでエネルギッシュなビジュアルスタイルを目指し、ダイナミックなテキストオーバーレイとクリアな音声を組み合わせます。この「マイクロラーニング」作品は、価値を迅速に伝え、ソーシャルメディアでの配信に最適であり、HeyGenのスクリプトからのテキストをビデオに変換する機能を使用して、書かれたコンテンツを視覚的な形に効率的に変換できます。
サンプルプロンプト2
オンライン教育モジュールのための60秒の魅力的なビデオイントロダクションを開発し、eラーニングプログラムに登録する成人学習者を対象とします。ビジュアルの美学は招待的で情報豊かであり、プロフェッショナルなストック映像と落ち着いた権威ある音声配信を特徴とします。このイントロダクションビデオは期待を設定し、コース内容の概要を簡潔に提供し、HeyGenの多様なビデオテンプレートとシーンを活用して洗練された外観を確立するのに大いに役立ちます。
サンプルプロンプト3
成人学習者向けの教育ビデオメーカーコースの45秒の要約ビデオを想像し、参加者が資料を復習する際に重要な概念を強化するように設計されています。ビジュアルプレゼンテーションはインフォグラフィックと明確なデータビジュアライゼーションでグラフィックに豊かであり、プロフェッショナルで明瞭な音声を伴います。このビデオは優れた復習ツールとして機能し、HeyGenの音声生成を使用して高品質のナレーションを確保することで簡単に作成できます。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

成人学習教育ビデオメーカーの仕組み

AIアバター、カスタマイズ可能なテンプレート、強力なビデオ作成ツールを使用して、成人学習者向けの魅力的な教育ビデオを簡単に作成します。

Step 1
ビデオを作成する
教育用スクリプトを入力することから始めます。「スクリプトからのテキストをビデオに変換する」機能が、テキストを動的なビデオアウトラインに賢く変換し、カスタマイズの準備を整えます。
Step 2
AIアバターを選択する
プロフェッショナルな「AIアバター」を選んでプレゼンターとして活用し、成人学習教育ビデオに一貫性と魅力的な顔を提供します。
Step 3
コンテンツをカスタマイズする
豊かなビジュアルでビデオをパーソナライズします。広範な「メディアライブラリ/ストックサポート」を利用して、画像、ビデオ、音楽を追加し、オンラインクラス向けにコンテンツを動的で視覚的に魅力的にします。
Step 4
エクスポートと展開
高品質の音声生成と字幕/キャプションで「トレーニングビデオ」を仕上げます。その後、「アスペクト比のリサイズとエクスポート」を使用して、教育コンテンツをどのeラーニングプラットフォームにも完璧にフォーマットして配信します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

複雑な教育を合理化

医療トピックのような複雑な主題を、学習を強化するために簡単に理解できるビデオコンテンツに分解します。

よくある質問

HeyGenは教育ビデオの作成をどのように簡素化しますか？

HeyGenは高度な教育ビデオメーカーとして機能し、ユーザーがテキストを魅力的なビデオコンテンツに簡単に変換できるようにします。当プラットフォームはリアルなAIアバターとスクリプトからのテキストをビデオに変換する機能を活用し、複雑な撮影なしで高品質の教育資料を作成します。

HeyGenは成人学習やeラーニングコンテンツに効果的に使用できますか？

もちろんです。HeyGenは成人学習教育ビデオメーカーとして理想的であり、魅力的なトレーニングビデオシリーズや包括的なeラーニングモジュールの開発に最適です。直感的なインターフェースと多用途なテンプレートにより、多様なオンライン教育ニーズに迅速に対応するコンテンツ作成が可能です。

HeyGenはビデオ作成を強化するためにどのようなAI機能を提供しますか？

HeyGenは強力なAIビデオメーカーであり、ダイナミックなAIアバターや自動音声生成を含む強力なAI駆動のビデオ作成ツールを提供します。これらの機能により、ユーザーはプロフェッショナルなビデオを効率的に作成し、ビデオ作成プロセス全体を合理化します。

HeyGenはオンライン教育ビデオの制作を迅速化するリソースを提供しますか？

はい、HeyGenは豊富なビデオテンプレートとシーンのライブラリを備えており、オンライン教育コンテンツの開発を大幅に加速します。統合されたメディアライブラリとブランディングコントロールにより、迅速で一貫性のある高品質の教育ビデオ出力を保証し、包括的なオンラインビデオメーカーとして機能します。