魅力的な学習のための成人教育ビデオジェネレーター
AIアバターを使用して、ダイナミックなコースやプレゼンテーションを迅速に作成します。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
小規模ビジネスオーナーを対象にした30秒のソーシャルメディア広告を作成し、オンラインコースを宣伝することを目指します。多様なHeyGen AIアバターを活用して潜在的な学習者を引き付け、AIビデオメーカーが学校のマーケティングビデオをどのように革新できるかを示すダイナミックで活気あるビジュアルを提示します。
新しい会社方針を紹介する必要がある企業トレーナー向けに、60秒のイントロダクトリートレーニングモジュールを構想します。このビデオは、HeyGenの包括的なテンプレートとシーンを活用して、権威あるがアクセスしやすいビジュアルスタイルを実現し、画面上のテキストをクリアに表示し、教育ビデオメーカーが複雑な教育資料を簡素化する効果を証明します。
最先端のAI技術に興味を持つ個人向けに設計された20秒の「知っていましたか？」説明ビデオを想像してください。現代的でテンポの速いビジュアルと、効果的なHeyGen字幕/キャプションを組み合わせて、重要な情報を効率的に伝え、テキストからビデオへのジェネレーターとAIビデオジェネレーターが複雑なトピックを理解しやすくする力を示します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにしてテキストを魅力的なビデオコンテンツに変換できますか？
HeyGenは、強力な「テキストからビデオへのジェネレーター」として、スクリプトから直接魅力的なビデオを作成する力を提供します。単に「テキストプロンプト」を入力するだけで、HeyGenの「AIビデオジェネレーター」がダイナミックなビジュアルと「AIアニメーション」であなたのビジョンを実現します。
HeyGenはどのようなAIアバターをビデオ作成に提供していますか？
HeyGenは、リアルでカスタム可能な「AIアバター」の多様なセレクションを提供し、「教育ビデオメーカー」体験を向上させます。これらのアバターは自然な表情と動きでメッセージを伝え、コンテンツをより魅力的にします。
HeyGenはビデオ作成プロセスを簡素化するためのテンプレートを提供していますか？
はい、HeyGenはビデオ制作を効率化するためのプロフェッショナルな「テンプレート」の豊富なライブラリを提供しています。これらの事前設計されたレイアウトにより、初心者でも高品質なコンテンツを迅速に作成でき、HeyGenは「ユーザーフレンドリーなAIビデオクリエーター」となります。
HeyGenは教育ビデオのためにAIアニメーションと自然なナレーションを生成できますか？
もちろんです。HeyGenは洗練された「AIアニメーション」とリアルな「ナレーション」を生成し、「教育資料」を豊かにします。この機能により、ダイナミックなストーリーテリングが可能になり、「成人教育ビデオジェネレーター」の出力が洗練され、プロフェッショナルなものになります。