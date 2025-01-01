将来のアスリートが大学の応募用に魅力的なスポーツハイライトビデオを作成するために、アドミラルスポットライトビデオメーカーをどのように活用できるかを示す90秒の指導ビデオを開発してください。ビジュアルスタイルはクリーンでプロフェッショナルであり、画面上のテキストオーバーレイが明確に表示され、励ましのAIボイスがステップバイステップでガイドします。このビデオは、HeyGenのボイスオーバー生成を活用して、高品質な音声体験を保証します。

