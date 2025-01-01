管理インサイトビデオメーカーで効率を解放
強力なスクリプトからのテキストビデオを使用して、管理データを魅力的な説明ビデオや社内コミュニケーションに迅速に変換します。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
新入社員向けに、会社の更新された経費報告ポリシーを詳述する2分間の説明ビデオを作成してください。ビジュアルスタイルは親しみやすく魅力的で、ユーザーをガイドするための明確なステップバイステップの音声ナレーションを含めてください。HeyGenの「AIアバター」を活用して情報を提示し、オンボーディングビデオをより個人的なものにし、重要なポリシー更新の一貫した提供を確保してください。
新しい社内プロジェクト管理ツールの導入に関する90秒の社内コミュニケーション更新を全従業員向けに作成してください。このトレーニングビデオは、権威あるが親しみやすいビジュアルスタイルを持ち、一貫したブランディング要素を使用し、プロフェッショナルで情報豊富な音声トーンと組み合わせる必要があります。HeyGenの「ボイスオーバー生成」を利用して、正確な指示と主要な利点を提供し、すべての従業員が明確で標準化されたトレーニングを受けられるようにしてください。
マーケティングチームのメンバーとして、急いで45秒のプロモーションビデオを作成する必要があると想像してください。このビデオは、ダイナミックでインパクトのあるビジュアルスタイルを持ち、エネルギッシュでアップビートな音楽トラックでサポートされるべきです。HeyGenの「メディアライブラリ/ストックサポート」を最大限に活用して、関連するビジュアルと音楽を迅速に調達し、オンラインビデオメーカーがタイムリーな発表のためのビデオ作成をどのように加速できるかを示してください。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにしてテキストからAIビデオ作成を簡素化しますか？
HeyGenは、テキストスクリプトを魅力的なビデオに変換することで、ビデオ作成プロセスを簡素化します。直感的なAIビデオアプリは、先進的なテキストからビデオ技術を活用し、プロフェッショナルなコンテンツを手軽に生成できます。
HeyGenでAIアバターやブランディングをカスタマイズできますか？
はい、HeyGenはAIアバターの広範なカスタマイズを提供しており、多様なオプションから選択し、外観を微調整できます。また、ロゴや色、その他のブランド要素をすべてのビデオに組み込むための完全なブランディングコントロールもあります。
HeyGenが効率的なオンラインビデオメーカーである理由は何ですか？
HeyGenは、ユーザーフレンドリーなインターフェースとカスタマイズ可能なテンプレート、包括的なメディアライブラリなどの強力な機能により、効率的なオンラインビデオメーカーです。これにより、複雑な編集ソフトウェアを使用せずに、高品質な説明ビデオや管理インサイトを迅速に組み立てることができます。
HeyGenはビデオの自動字幕とボイスオーバーをサポートしていますか？
もちろんです。HeyGenには、自動字幕とリアルなボイスオーバーのための高度な機能が含まれており、ビデオコンテンツのアクセシビリティとエンゲージメントを向上させます。これらの機能により、社内コミュニケーションやトレーニングビデオが明確で普遍的に理解されることを保証します。