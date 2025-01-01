行政明確化ビデオメーカー：簡素化されたコミュニケーション
HeyGenのカスタマイズ可能なテンプレートを使用して、複雑な手続きを魅力的な説明ビデオに簡単に変換します。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
新入社員向けに、経費申請の簡略化されたプロセスを示す45秒のブランドに沿ったトレーニングビデオを開発します。このビデオは、プロフェッショナルなビジュアルを特徴とし、カスタマイズ可能なテンプレートとシーンを利用してブランドの一貫性を保ち、理解を助けるために明確な字幕を含め、効率的なオンボーディング体験を確保します。
最近自動化された管理手続きの「ビフォーアフター」の影響を示す30秒のダイナミックなビデオを制作し、効率向上について内部関係者を鼓舞します。ビデオはメディアライブラリ/ストックサポートからの魅力的なビジュアルとプロフェッショナルなボイスオーバー生成を使用し、変革を明確なビジュアルスタイルと洗練されたペースで強調し、さまざまなプラットフォーム用にアスペクト比のリサイズとエクスポートを行います。
従業員向けに内部コンプライアンス規則の緊急更新に関する50秒の明確なビデオガイドを生成し、即時の行動の必要性を強調します。この企業コミュニケーション作品は、プロフェッショナルなAIアバターを使用してメッセージを権威あるが親切なトーンで伝え、スクリプトからのテキスト-to-ビデオと信頼性のある字幕でアクセシビリティを確保し、視覚的にクリーンで情報豊かなプレゼンテーションを目指します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにして行政明確化ビデオの作成を簡素化しますか？
HeyGenは高度なAIビデオメーカーとして、複雑な行政データや政策を明確で魅力的な公共向けコンテンツに変換します。テキスト-to-ビデオ作成と生成AI機能により、視覚的にクリーンで情報豊かなスタイルで行政手続きを簡素化する高品質な説明ビデオの制作を効率化します。
HeyGenは企業のコミュニケーションやトレーニングビデオを効率的に制作するのに役立ちますか？
はい、HeyGenは企業のコミュニケーション、トレーニング、オンボーディングのためのビデオ制作を効率的に行うことができます。カスタマイズ可能なテンプレート、強力なブランディングコントロール、リアルなAIアバターを通じて、組織は一貫して高品質でブランドに沿ったビデオを制作し、視聴者に響くコンテンツを提供できます。
HeyGenは公共行政ビデオのためにどのようなブランディングコントロールを提供しますか？
HeyGenは包括的なブランディングコントロールを提供し、カスタムロゴ、特定のカラーパレット、好みのフォントを適用することで、すべての公共行政ビデオが組織のアイデンティティに完全に一致するようにします。また、メディアライブラリから独自のメディアを統合して、真にブランドに沿ったコンテンツを作成できます。
HeyGenは公共エンゲージメントビデオのためにボイスオーバー生成と字幕をサポートしていますか？
もちろんです。HeyGenは高度なボイスオーバー生成とAI字幕/キャプション機能を提供し、公共エンゲージメントビデオのアクセシビリティとリーチを向上させます。これらの機能により、情報の明確な伝達が可能になり、より広い視聴者にとって理解しやすく魅力的な高品質ビデオを提供します。