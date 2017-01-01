管理ワークフロービデオメーカー: ビデオをより速く作成
AIアバターを使用して管理ビデオ制作ワークフローを効率化し、複雑なスクリプトを簡単に魅力的なビジュアルに変換します。
企業トレーナーが新入社員向けの90秒のトレーニングビデオを作成し、HeyGenのAIアバターを利用してモジュール全体で一貫したブランディングとメッセージングを維持し、魅力的でプロフェッショナルなビジュアルスタイルと親しみやすく情報豊富なAIボイスオーバーを使用して、HRプロフェッショナルやL&Dマネージャーをターゲットにする様子を示してください。
製品マーケティングスペシャリストがHeyGenの字幕/キャプションを使用して新しい技術的アップデートを発表する45秒のマーケティングビデオを迅速に生成し、簡潔なテキスト説明から始め、技術コンテンツクリエイターをターゲットにしたダイナミックでモダンなビジュアルスタイルとエネルギッシュなAIボイスオーバーで新機能を強調する様子を描写してください。
オペレーションマネージャーが複雑なワークフローマネジメントシステムを説明する必要があり、HeyGenのテンプレートとシーン機能を使用してエンドツーエンドのビデオ生成を行い、詳細でステップバイステップのビジュアルスタイルと落ち着いた権威あるAIボイスオーバーを備えた包括的な2分間の説明ビデオを作成し、システムインテグレーターやプロセスアナリストを対象にする様子を描写してください。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにしてテキストからAIビデオ生成を促進しますか？
HeyGenは強力なAIビデオ生成機能を提供し、テキストをビデオに変換します。スクリプトを入力するだけで、AIアバターとリアルなAIボイスオーバーを特徴とする魅力的なコンテンツを生成し、エンドツーエンドのビデオ生成ソリューションを提供します。
HeyGenはエンタープライズチームのビデオ制作ワークフローを効率化できますか？
もちろんです。HeyGenはエンタープライズチームのプロセスを効率化するように設計されており、効率的な管理ワークフロービデオメーカーとして機能します。リアルタイムのコラボレーション、強力な管理コントロール、包括的なワークフローマネジメント機能を提供し、ビデオ制作ワークフロー全体を最適化します。
HeyGenはビデオのカスタマイズとブランディングコントロールをどのように提供しますか？
HeyGenは広範なブランディングコントロールを提供し、カスタマイズ可能なテンプレートを使用してロゴやブランドカラーをシームレスに統合できます。また、自動生成された字幕/キャプションを使用してビデオを強化し、プロフェッショナルな結果を得るために豊富なメディアライブラリ/ストックサポートを活用できます。
HeyGenのAIアバターはトレーニングやマーケティングビデオをどのように向上させますか？
HeyGenの高度なAIアバターは、トレーニングビデオとマーケティングビデオの両方を大幅に向上させ、魅力的でリアルなプレゼンターを提供します。これらのアバターは、ダイナミックなボイスオーバー生成を通じてカスタムメッセージを届け、コンテンツをよりインパクトのあるものにし、アクセスしやすくします。