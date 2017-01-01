新しい管理アシスタント向けに、プロジェクト開始のための複雑で効率的なワークフローを案内する60秒の内部トレーニングビデオを作成してください。ビジュアルスタイルはプロフェッショナルで親しみやすく、重要なステップを強調するアニメーションオーバーレイを使用し、魅力的なAIボイスオーバーで補完します。HeyGenのAIアバターを活用して情報を明確に提示し、内部SOPからスクリプトを迅速に生成するテキストからビデオへの機能を利用してください。

ビデオを生成