管理ワークフロービデオジェネレーターでSOPを効率化
AIアバターでトレーニングの参加を促進し、複雑なプロセスを明確にします。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
全従業員を対象に、会社のポータルを通じて休暇申請を行う簡単な手順を示す45秒の説明ビデオを開発してください。このビデオは、モダンでクリーンな指導的ビジュアルスタイルを採用し、画面上のテキストとHeyGenの字幕/キャプション機能を使用して明確さを確保します。HeyGenのテンプレートとシーン、メディアライブラリ/ストックサポートを活用して、この一般的な管理プロセスを明確にする魅力的なビジュアルを迅速に組み立ててください。
見込み顧客向けに、'Admin Workflow Video Generator'がどのように運用効率を革新できるかを紹介する30秒のマーケティングビデオを制作してください。ビデオはダイナミックでインパクトのあるビジュアルスタイルが必要で、アップビートなサウンドトラックとプロフェッショナルなAIアバターを使用してメッセージを伝えます。HeyGenのスクリプトからのテキストからビデオへの機能を強調し、マルチプラットフォーム配信のためのアスペクト比のリサイズとエクスポートを紹介してください。
既存のスタッフ全員に対して、経費報告の管理プロセスに関する小さな更新を発表するための20秒の内部コミュニケーションビデオを設計してください。ビジュアルスタイルは簡潔で情報豊かであり、企業のブランディング要素を取り入れ、直接的で明確なAIボイスを使用します。HeyGenのテンプレートとシーンを利用してブランドの一貫性を保ち、迅速でプロフェッショナルな発表のためにボイスオーバー生成機能を活用してください。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはクリエイティブなプロフェッショナル向けにAIビデオ生成をどのように簡素化しますか？
HeyGenは、リアルなAIアバターとAIボイスオーバーを使用してテキストをビデオに変換することで、クリエイティブなプロセスを効率化します。これにより、コンテンツクリエイターはさまざまな目的で魅力的なビデオを効率的に制作できます。
HeyGenで作成したビデオのビジュアルスタイルやブランディングをカスタマイズできますか？
もちろんです。HeyGenは、カスタムロゴや色を含む強力なブランディングコントロールを提供し、カスタマイズ可能なテンプレートと豊富なメディアライブラリを備えています。これにより、マーケティングビデオやその他のクリエイティブコンテンツがブランドアイデンティティに完全に一致することを保証します。
HeyGenのAIアバターとAIプレゼンターの機能は何ですか？
HeyGenのAIアバターとAIプレゼンターは非常にリアルで、先進的なテキストからビデオへの技術を使用して、スクリプトから直接プロフェッショナルなビデオコンテンツを生成できます。AIボイスオーバーと統合することで、魅力的なナarrativesやユーザーフレンドリーなUIウォークスルーを作成できます。
HeyGenは字幕/キャプションやクリエイティブコンテンツの異なるアスペクト比をサポートしていますか？
はい、HeyGenは高品質の字幕/キャプションを自動生成し、クリエイティブなアウトプットのアクセシビリティとエンゲージメントを向上させます。また、さまざまなソーシャルメディアプラットフォームでの最適な表示のために、アスペクト比のリサイズを簡単に行い、公開準備が整ったアセットをエクスポートできます。