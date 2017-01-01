管理者トレーニングビデオジェネレーター: 魅力的なコースを迅速に作成
L&DチームにリアルなAIアバターを使った魅力的なオンボーディングと技術トレーニングビデオを作成する力を与えます。
既存のITサポートスタッフを対象に、システム構成の更新方法と一般的なユーザーアクセスの問題を効果的にトラブルシューティングする方法を説明する2分間の技術トレーニングビデオを開発してください。ビデオは詳細で画面キャプチャを多用したビジュアルアプローチを採用し、テキストからビデオへのスクリプトからの直接的で情報豊かなトーンで、HeyGenによって自動生成された字幕/キャプションで明確さを確保します。
チームの権限管理を担当するマネージャー向けに、管理ポータル内でのユーザー権限とデータアクセスの安全な管理に焦点を当てた1分間のベストプラクティスガイドを制作してください。このビデオは、企業的で魅力的なビジュアルスタイルを採用し、HeyGenのテンプレートとシーンを利用して複雑な情報を明確かつ魅力的に提示します。
部門長やチームリーダー向けに、チームのパフォーマンス分析とデータエクスポートのための管理レポート機能を効果的に活用する方法を示す75秒のデモンストレーションビデオを作成してください。ビジュアルスタイルはモダンでデータビジュアライゼーションに焦点を当て、HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートから関連するストックメディアを組み込み、アップビートなバックグラウンドミュージックとダイナミックなトランジションを取り入れて魅力的な体験を提供します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにして「テキストからビデオ」への変換を活用し、「AIビデオ作成」をトレーニングのために効率化しますか？
HeyGenは、ユーザーがテキストスクリプトを直接魅力的なビデオに変換できるようにすることで「AIビデオ作成」を効率化します。強力な「テキストからビデオ」エンジンとカスタマイズ可能なAIアバターと音声を組み合わせることで、高品質なトレーニングコンテンツを生成するプロセスを非常に効率的にします。
HeyGenが多様な「トレーニングビデオ」に対して効果的な「AIビデオジェネレーター」である理由は何ですか？
HeyGenは、全体の制作ワークフローを簡素化し、ユーザーが高品質な「トレーニングビデオ」を迅速に作成できるようにすることで効果的な「AIビデオジェネレーター」です。その直感的なプラットフォームと「AI駆動のテンプレート」は、「技術トレーニング」や「オンボーディングビデオ」を含む多様なコンテンツの制作に最適です。
HeyGenの高度な「AIアバター」と「AIボイスオーバー」は「従業員開発」コンテンツをどのように向上させますか？
HeyGenは、多言語で多様なリアルな「AIアバター」と高品質な「AIボイスオーバー」を提供し、「従業員開発」コンテンツを個別化します。これらの高度な機能により、視聴者を引きつけ、学習のエンゲージメントを向上させるリアルなプレゼンテーションが可能になります。
HeyGenは「オンボーディングビデオ」を作成するL&Dチーム向けに「管理者コントロール」と「コラボレーション」機能を提供していますか？
はい、HeyGenは「L&Dチーム」が「オンボーディングビデオ」やその他のトレーニングプロジェクトを管理するために特別に設計された強力な「管理者コントロール」と「コラボレーション」機能を提供しています。チームはプロジェクトを簡単に共有し、資産を管理し、すべてのビデオコンテンツでブランドの一貫性を確保できます。