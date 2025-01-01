適応学習ビデオメーカー：魅力的なコースを作成
AIアバターを使用して、魅力的で適応的な学習体験を提供する個別のeラーニングを作成します。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
小規模ビジネスオーナーやコンテンツクリエイター向けに45秒のビデオを制作し、教育ビデオメーカーになることの容易さを強調します。ビジュアルとオーディオスタイルは明るく、エネルギッシュで、ユーザーフレンドリーであり、明確で簡潔なナレーションを提供します。HeyGenのユーザーフレンドリーなテンプレートとシーンがスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能と組み合わさることで、誰でも迅速に高品質な指導ビデオを生成できることを示します。
HR部門やL&Dスペシャリストを対象にした30秒のビデオを作成し、AIビデオによる個別学習の影響を強調します。このビデオは、現代的でインスパイアリングでプロフェッショナルなビジュアルスタイルを特徴とし、高品質なAIアバターと正確な字幕/キャプションを使用して複雑な情報を伝えます。HeyGenがどのようにしてより魅力的で効果的な学習体験を可能にし、知識の保持を向上させるかを示します。
マーケティングチームやグローバルトレーニング組織向けに60秒のビデオを開発し、グローバルなオーディエンス向けにビデオを迅速に作成する効率性に焦点を当てます。ビジュアルスタイルは洗練され、情報豊かで効率的であり、多様なナレーション生成オプションを用いた迅速なコンテンツ作成を示します。HeyGenのナレーション生成とアスペクト比のリサイズ＆エクスポートが、あらゆるプラットフォーム向けのコンテンツの迅速なローカライズとスケーリングをどのように可能にするかを強調します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにして魅力的なeラーニングビデオの作成を支援しますか？
HeyGenは直感的なAIビデオジェネレーターとして機能し、ユーザーがスクリプトを魅力的な教育ビデオに迅速に変換できるようにします。当プラットフォームは、広範なAIボイス、AIアバター、AIビジュアルを提供し、広範なビデオ編集を必要とせずにインパクトのある学習体験を作成します。
HeyGenは個別学習ビデオの制作を支援できますか？
もちろんです。HeyGenは適応学習ビデオメーカーとして機能し、特定のオーディエンス向けにカスタマイズされた指導ビデオを作成できます。AIによるスクリプトとAIボイスを活用して、各学生の学習体験を向上させる高度に個別化されたコンテンツを提供します。
HeyGenは教育ビデオ制作を加速するためにどのようなクリエイティブ機能を提供しますか？
HeyGenは、テキスト-to-ビデオ、AIボイス、自動AI生成字幕などのAIツールを通じてビデオ制作を大幅にスピードアップします。動的なAIビジュアルとプロフェッショナルなナレーションを簡単に追加でき、生産時間を短縮し、効率的にインパクトのある学習体験を作成できます。
HeyGenはプロフェッショナルな教育コンテンツにAIアバターの使用をサポートしていますか？
はい、HeyGenはリアルなAIアバターを特徴としており、オンラインコースやトレーニングビデオを生き生きとさせる画面上のプレゼンターとして機能します。これらのAIアバターは、一貫性のある魅力的なビジュアルプレゼンスを提供することで、学習体験を向上させ、指導ビデオをよりダイナミックで記憶に残るものにします。