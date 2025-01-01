広告ビデオテンプレート: 魅力的なビデオ広告を迅速に作成
カスタマイズ可能なテンプレートを使用して広告作成を強化し、HeyGenのスクリプトからのテキストビデオを使用して魅力的なプロモーションビデオを迅速に制作します。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
デジタルマーケターやeコマースブランド向けに設計された45秒のダイナミックなプロモーションビデオを想像してください。視聴者を魅了するエンゲージングなビデオ広告を目指します。このビデオは鮮やかな色彩、エネルギッシュなアニメーション、モダンな電子サウンドトラックを特徴とし、自信に満ちた「AIアバター」が重要なメッセージを伝えます。「ボイスオーバー生成」がどのようにしてこれらのアニメーション広告テンプレートを様々なキャンペーンに合わせてさらにパーソナライズできるかを強調します。
製品ローンチチームやコンテンツクリエイター向けに、60秒のショートビデオを開発し、クリエイティブアセットの力を活用してインパクトのあるプロモーションビデオを作成する方法を示します。洗練されたシネマティックなビジュアルスタイルとインスパイアリングなオーケストラのスコアを採用し、包括的な「メディアライブラリ/ストックサポート」の多様なユースケースを描写します。HeyGenの「スクリプトからのテキストビデオ」機能を使用して、複雑なストーリーでも簡単に洗練されたビデオに変換できることを示します。
広告代理店やブランドストラテジスト向けに、迅速な広告作成とマルチプラットフォーム対応を強調した20秒の簡潔な広告ビデオテンプレートを想像してください。ビジュアルプレゼンテーションは大胆で直接的、パンチの効いた効果音とエネルギッシュなジングルを使用し、「字幕/キャプション」がサイレントビューイングのために目立つように表示されます。「アスペクト比のリサイズとエクスポート」の多様性を示し、様々なソーシャルメディアプラットフォームで高品質なビデオ広告を最適化します。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにして私の広告ビデオテンプレートを向上させますか？
HeyGenは、先進的なAIアバターとテキストビデオ機能を使用して、あなたの広告ビデオテンプレートを魅力的なビデオ広告に変換します。シンプルなスクリプトから高品質なビデオ広告を迅速に生成し、クリエイティブアセットを簡単に強化できます。
HeyGenは私のブランド向けにプロモーションビデオをカスタマイズできますか？
もちろんです。HeyGenは、プロフェッショナルなマーケティングおよびプロモーションビデオを作成するためのカスタマイズ可能なテンプレートを提供します。ブランドのロゴや色を簡単に統合し、メディアライブラリを活用して、すべてのビデオがあなたの独自のアイデンティティを反映するようにします。
HeyGenはどのようなアニメーション広告テンプレートを提供していますか？
HeyGenは、高品質なビデオ広告を作成するために設計された多様なアニメーション広告テンプレートを提供しています。プラットフォームでは、リアルなAIアバターとアニメーションを組み込むことができ、ビデオ広告がダイナミックでプロフェッショナルなものになり、どのプラットフォームにも対応できます。
HeyGenはビデオ広告の作成プロセスを簡素化しますか？
はい、HeyGenは広告作成を大幅に簡素化し、魅力的なマーケティングビデオを簡単に制作できるようにします。スクリプトからのテキストビデオと統合されたボイスオーバー生成を利用して、アイデアを迅速に洗練されたビデオ広告に変換できます。