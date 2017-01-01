小規模ビジネスオーナーや忙しいマーケターをターゲットにした30秒の魅力的なビデオを作成し、どれほど簡単にビデオ広告を作成できるかを紹介します。ビジュアルスタイルは明るく、モダンでダイナミックにし、クイックカットと視覚的に魅力的なビデオテンプレートを使用して製品の特徴やサービスを強調します。これに、アップビートでインスパイアリングなバックグラウンドミュージックトラックと、HeyGenの多様なテンプレートとシーンを使用したシンプルな作成プロセスを説明する明確で熱意あるボイスオーバー生成を伴わせます。

