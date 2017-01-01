広告ビデオメーカー: 高コンバージョンのビデオ広告を作成
AIを活用したツールと数百のプロフェッショナルなテンプレートとシーンを使用して、ソーシャルメディア用のカスタムビデオ広告を迅速にデザインします。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
eコマースブランドやデジタルクリエイターを対象にした45秒の洗練された広告を制作し、AIビデオ広告ジェネレーターがどのようにマーケティング活動を効率化し、カスタムビデオ広告を制作できるかを強調します。ビデオはクリーンでプロフェッショナルなビジュアルスタイルを採用し、アニメーション化された製品ショーケースの背景にエレガントなAIアバターが主要メッセージを伝える可能性があります。音声は落ち着いた説得力のあるプロフェッショナルなボイスオーバーを特徴とし、スクリプトを視覚的な物語に変えるText-to-video from script機能の使いやすさを示します。
効率的な制作ツールを求めるソーシャルメディアマネージャーやコンテンツクリエイター向けの60秒の活気あるプロモーションビデオを開発します。このビデオは、速いペースで視覚的に豊かな美学を取り入れ、多様なメディアライブラリ/ストックサポート映像と魅力的なテキストオーバーレイを組み合わせてUGC広告作成の力を示します。エネルギッシュで現代的な音楽スコアがペースを駆動し、プラットフォーム全体でのアクセシビリティのために明確な字幕/キャプションが補完され、さまざまなソーシャルメディアフォーマットに対応するアスペクト比のリサイズとエクスポートの柔軟性を強調します。
スタートアップや起業家向けに設計された20秒の簡潔なビデオを作成し、直ちに行動を促す効果的なコールトゥアクションを直感的な広告ビデオメーカーを通じて提供します。ビジュアルスタイルはミニマリストでありながらインパクトがあり、太字のタイポグラフィと洗練されたトランジションを使用して強力なメッセージを伝えます。ボイスオーバー生成による自信に満ちた簡潔なボイスオーバーがメッセージを直接伝え、魅力的なAIアバターを使用して人間味を加え、ブランドの存在感を強化します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにしてビデオ広告の作成を簡素化しますか？
HeyGenは直感的なAIビデオ広告ジェネレーターを使用して、魅力的なビデオ広告を作成する力を与えます。AIを活用したツールとドラッグ＆ドロップエディターを活用して、スクリプトを魅力的なカスタムビデオ広告に変換し、広告作成プロセスを大幅に効率化します。
HeyGenのビデオテンプレートを自分のブランドに合わせてカスタマイズできますか？
もちろんです！HeyGenは、ブランドのアイデンティティに合わせて完全にカスタマイズ可能な幅広いビデオテンプレートを提供しています。ロゴ、ブランドカラー、重要なコールトゥアクション要素を簡単に組み込んで、真に際立つカスタムビデオ広告を制作できます。
HeyGenが提供する魅力的な広告ビデオのためのユニークな機能は何ですか？
HeyGenは、リアルなAIアバターがメッセージを伝える機能を提供し、ソーシャルメディアでの視聴者のエンゲージメントを向上させます。また、アニメーションシーンを統合し、ボイスオーバーを生成することで、コンテンツをよりダイナミックでインパクトのあるものにします。
HeyGenはどのくらい早くさまざまなビデオ広告を制作できますか？
HeyGenは強力なオンラインビデオエディターとして、さまざまなプラットフォーム向けに高品質のビデオ広告を迅速に制作できます。豊富なストックライブラリとスマートな編集機能を活用して、プロフェッショナルな広告ビデオを数分で生成し、即座に展開可能です。