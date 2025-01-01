魅力的なストーリーテリングのためのクリエイティブ広告ビデオアイデア
魅力的な広告ビデオアイデアとクリエイティブなビデオ広告を作成します。HeyGenのスクリプトからのテキストビデオを使用して、高品質のビデオコマーシャルを簡単に制作します。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
環境に配慮した製品の新しいサブスクリプションボックスサービスを説明する60秒のビデオを開発してください。このビデオは、共感できる問題と解決策を温かく親しみやすいアニメーションスタイルで提示し、明確で安心感のあるナレーションでサポートすることを優先します。HeyGenのボイスオーバー生成を活用して、完璧な明瞭さで物語を伝え、全体のストーリーテリングの影響を高めてください。
TikTokやInstagramのようなプラットフォームでGen Zをターゲットにした、トレンディなファッションアクセサリーのための15秒のソーシャルメディア広告を想像してください。ビジュアルの美学は明るくダイナミックで、急速なカット、太字のモーショングラフィックス、人気のあるアップビートな音楽を特徴とし、驚くべきビデオ広告の例を作成します。HeyGenのテンプレートとシーンを組み込んで、現代的な感覚で視覚的に印象的な作品を迅速に組み立て、製品の即時の魅力を強調し、モーションデザインの原則を活用してください。
一般消費者をターゲットにした新しいアーティザナルコーヒーブレンドのために、45秒のブランド認知ビデオを開発し、より広範なマーケティングキャンペーンの一環として使用してください。このビデオは、自然光とスローモーションのコーヒー作りのプロセスを特徴とするシネマティックで憧れを抱かせるビジュアルスタイルを採用し、効果的なビデオ広告を体現するために心地よいオーケストラのバックグラウンドスコアで強化されるべきです。HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能は、書かれたコンセプトを効率的に洗練された最終制作に変えるのに非常に役立ちます。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにして私のクリエイティブなビデオ広告活動を強化できますか？
HeyGenは、スクリプトをAIアバターと多様なテンプレートを使用して魅力的なビデオに変換することで、革新的な「広告ビデオアイデア」を生成する力を与えます。これにより、さまざまなコンセプトの迅速な反復とテストが可能になり、効果的な「マーケティングキャンペーン」を実現します。
HeyGenはどのような機能を提供して、素晴らしいビデオ広告の例を作成できますか？
HeyGenは、先進的なAIアバター、豊富なメディアライブラリ、柔軟なアスペクト比のリサイズを提供し、プラットフォーム全体で「ビデオ広告」が視覚的に魅力的であることを保証します。カスタムブランディングと高品質のボイスオーバーを使用して、「最高のビデオ広告の例」を簡単に作成できます。
HeyGenは私のビデオコマーシャルのために魅力的なストーリーテリングを促進できますか？
もちろんです。HeyGenは、テキストからビデオへの機能を通じて「魅力的なストーリーテリング」をサポートし、物語を簡単に「ビデオコマーシャル」に変換できます。AIアバターと生成されたボイスオーバーを組み込んで、プロフェッショナルな魅力で物語を生き生きとさせます。
HeyGenは広告ビデオコンテンツの作成プロセスをどのように簡素化しますか？
HeyGenは、スクリプト、AIアバターの選択、字幕とブランディングコントロールを備えた完全なビデオを生成できる直感的なプラットフォームを提供することで、「広告ビデオ」作成を簡素化します。この効率性により、「広告ビデオアイデア」に集中し、複雑な制作に時間をかけることなく作業できます。