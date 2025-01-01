AIを活用した広告動画ジェネレーター：勝てる広告を素早く作成
スクリプトからのテキストを使った強力な動画広告作成機能で、編集スキル不要で高パフォーマンスの動画広告に変換します。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
マーケターを対象にした45秒のプロフェッショナルでクリーンな動画を作成し、AIを使って効率的に勝てる広告を作成する方法を示します。音声はエネルギッシュで、インスピレーションを与えるバックグラウンドミュージックを使用します。この動画は、HeyGenの豊富な「テンプレートとシーン」機能を強調し、ユーザーが事前にデザインされたレイアウトから高品質な動画広告を迅速に組み立てることができることを示します。
コンテンツクリエイターやソーシャルメディアマネージャーを対象にしたトレンディでテンポの速い60秒の広告を開発し、TikTokやInstagramなどのプラットフォームでのエンゲージメントを向上させることを目指します。この動画は、HeyGenの高度な「ボイスオーバー生成」機能を活用して、多様でインパクトのあるナレーションをコンテンツに追加し、音声が魅力的であることを保証しながら、魅力的なソーシャルメディア広告を簡単に作成する方法を紹介します。
グローバルまたは多様なオーディエンスにリーチしたい企業をターゲットにした、明確で情報豊富な30秒の動画広告を制作し、ビデオマーケティングにおけるアクセシビリティの重要性を説明します。ビジュアルスタイルは直接的でクリーングラフィックスを使用し、HeyGenの自動「字幕/キャプション」機能を強調し、あらゆる動画広告に包括的なキャプションを簡単に追加できることを示します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにしてAIを使って勝てる動画広告を作成するのを助けますか？
HeyGenのAI動画広告ジェネレーターは、先進的なAIアバターとテキストから動画への機能を活用して、高パフォーマンスの動画広告の制作を簡素化します。マーケターは、注目を集め、結果を出す魅力的なソーシャルメディア広告を簡単に作成できます。
HeyGenのAI広告ジェネレーターはマーケターにとって使いやすいのはなぜですか？
HeyGenは、簡単なドラッグ＆ドロップエディターと豊富な動画テンプレートを提供し、編集スキルがなくてもプロフェッショナルな動画広告を制作できます。プラットフォーム内でボイスオーバーを簡単に生成し、字幕を追加することができます。
HeyGenのAIアバターは私の動画広告キャンペーンを強化できますか？
もちろんです。HeyGenのリアルなAIアバターは、スクリプトを生き生きとさせ、動画広告をより魅力的でダイナミックにします。カスタマイズ可能で、効果的にメッセージや行動喚起（CTA）を伝え、キャンペーンのパフォーマンスを向上させます。
HeyGenでどのような種類の動画広告を制作できますか？
HeyGenを使えば、ソーシャルメディアやその他のデジタルプラットフォームに合わせた多様な高パフォーマンスの動画広告を制作できます。AI広告動画ジェネレーターを活用して、ゼロからインパクトのあるコンテンツを作成したり、既存の動画テンプレートをカスタマイズしたりできます。