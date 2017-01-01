広告ビデオジェネレーター: AIで高コンバージョンの広告を作成
強力なスクリプトからのテキスト・トゥ・ビデオを使用して、マーケティングキャンペーンのための高コンバージョンAIビデオ広告を簡単に制作します。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
eコマースビジネスやプロダクトマネージャー向けに、新しいガジェットの利点を明確に示すAIアバターをフィーチャーした45秒の情報豊富な製品ビデオを開発してください。ビジュアルスタイルはクリーンで直接的にし、フレンドリーで明確なナレーション生成を行い、この製品が日常の問題をどのように解決するかを簡潔に説明します。
ソーシャルメディアコンテンツクリエイターやブランド向けに、エンゲージングなコンテンツを求める60秒の本格的なAI UGCビデオを制作してください。HeyGenのナレーション生成を使用して、未編集の映像をインパクトのあるストーリーに変える方法を強調し、親しみやすくダイナミックなビジュアルスタイルとエネルギッシュなサウンドトラックで観客を魅了します。
マーケティングエージェンシーや忙しい起業家向けに、スクリプトを魅力的なビジュアルに変換する効率性に焦点を当てた30秒の高速広告ビデオ生成スポットをデザインしてください。HeyGenのスクリプトからのテキスト・トゥ・ビデオ機能が、迅速なキャンペーン展開の課題を解決し、魅力的なビジュアルスタイルと明確なナレーションでコンテンツ制作を効率化する方法を紹介します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにして広告ビデオ制作プロセスを向上させますか？
HeyGenは強力なAIビデオ広告メーカーであり、マーケターやコンテンツクリエイターがAIアバターとダイナミックなテンプレートを使用して、テキストプロンプトから魅力的なAIビデオ広告を迅速に制作できるようにします。これにより、製品ビデオやその他のプロモーションコンテンツのクリエイティブなワークフローが効率化されます。
HeyGenがAI UGCビデオ制作に理想的な理由は何ですか？
HeyGenのプラットフォームは、リアルなAIアバターとボイスクローンを活用して、本物のように見えるAI UGCビデオを生成する力を提供します。テキストプロンプトを使用してAIアクターを制御できるため、ユーザー生成スタイルのコンテンツを簡単に大量生産できます。
HeyGenはマーケターがビデオ広告の制作コストを削減するのに役立ちますか？
もちろんです。HeyGenは直感的なドラッグ＆ドロップエディターと豊富なテンプレートライブラリを提供し、マーケターが高品質なAIビデオ広告を大規模な制作コストや複雑な撮影なしで作成できるようにします。これにより、さまざまなキャンペーンのコンテンツ制作が加速されます。
HeyGenはグローバルな視聴者向けのビデオ広告制作をどのようにサポートしますか？
HeyGenは50以上の言語をサポートし、AIスクリプトライターを含んでいるため、コンテンツクリエイターがビデオ広告を簡単にローカライズできます。これにより、パーソナライズされたAI生成ビデオコンテンツでより広範なグローバルオーディエンスにリーチできます。