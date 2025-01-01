広告ストーリーボードビデオメーカー：瞬時に魅力的な広告を作成

直感的なドラッグ＆ドロップエディターを使用して視覚的なストーリーテリングを効率化し、AIアバターを活用して広告のアイデアを実現します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
新進の映画製作者やコンテンツクリエイター向けに設計された45秒のアニメーションナラティブを制作し、ストーリーボード内でユニークなキャラクターとビジュアルストーリーテリングを開発する旅を描きます。ビデオは想像力豊かで芸術的なビジュアルスタイルを持ち、風変わりな音やオーケストラ音楽を使用し、HeyGenのAIアバターが多様な個性を画面上で生き生きと表現する方法を示します。
サンプルプロンプト2
広告代理店や企業コミュニケーターを対象にした60秒の説得力のある指導ビデオを開発し、計画されたストーリーボードを洗練されたビデオに変換するシームレスなプロセスを詳述します。プロフェッショナルでクリーンなビジュアル美学を採用し、説得力のある明確なナレーションを使用し、HeyGenのスクリプトからのテキストからビデオへの機能がストーリーボードのアウトラインから直接包括的なビデオコンテンツを生成する効率性を強調します。
サンプルプロンプト3
ブランドマネージャーやデジタルマーケター向けに、カスタマイズ可能なテンプレートとグラフィックアセットの力を活用して、すべての広告ストーリーボードでブランドの一貫性を維持することに焦点を当てた30秒のプロモーションビデオを作成します。ビデオは洗練されたブランドのビジュアルスタイルを示し、権威ある自信に満ちたオーディオトラックを使用し、HeyGenの字幕/キャプションがさまざまなプラットフォームで重要なブランドメッセージを強化するためにシームレスに統合できる方法を示します。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

広告ストーリーボードビデオメーカーの仕組み

直感的なストーリーボードクリエーターで視覚的に計画し、魅力的な広告ビデオを効率的に制作し、コンセプトを魅力的な物語に変えます。

1
Step 1
ストーリーボードの基盤を選択
広告制作プロセスを開始するために、さまざまな既製のシーンやストーリーボードテンプレートから選択します。この基礎的なステップは、視覚的なストーリーテリングを整理するのに役立ちます。
2
Step 2
ビジュアルとスクリプトを追加
豊富なメディアライブラリ/ストックサポートからグラフィックアセットを使用してシーンを埋めるか、自分のものをアップロードします。各フレームにスクリプトテキストを追加し、メッセージが明確で簡潔であることを確認します。
3
Step 3
魅力的なナレーションを作成
ナレーション生成を利用して、広告ストーリーボードにプロフェッショナルな音声を追加します。ブランドのトーンに合ったさまざまな声から選択し、視聴者の体験を向上させます。
4
Step 4
広告ストーリーボードビデオをエクスポート
完成した広告ストーリーボードビデオを確認し、最終調整を行った後、希望のアスペクト比でエクスポートします。視覚的に魅力的な広告が今すぐ共有可能です。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

顧客成功事例

魅力的なAIビデオで説得力のある顧客成功事例を開発し、マーケティングにおけるビジュアルストーリーテリングを強化します。

よくある質問

HeyGenは広告ストーリーボードの作成をどのように簡素化しますか？

HeyGenは、直感的な「カスタマイズ可能なテンプレート」と豊富な「グラフィックアセット」のライブラリを提供することで、多才な「広告ストーリーボードビデオメーカー」としての力を与えます。この効率化された「ストーリーボードクリエーター」プロセスは、クリエイティブなアイデアを広告のための魅力的な「ビジュアルストーリーテリング」に変えるのに役立ちます。

HeyGenは効率的なドラッグ＆ドロップストーリーボードメーカーですか？

もちろんです。HeyGenは効率的な「ドラッグ＆ドロップエディター」と「ストーリーボードメーカー」として機能します。その「AI駆動のツール」は、「既製のシーン」と要素を迅速に配置することを可能にし、「ストーリーボード」のワークフローを大幅にスピードアップします。

HeyGenのストーリーボードで使用できる視覚要素は何ですか？

強力な「ビジュアルストーリーテリング」のために、HeyGenは多様な「イラスト」、カスタマイズ可能な「キャラクター」、および「ストックフォト」の豊富な選択肢を提供し、あなたの「ストーリーボード」を豊かにします。また、「AIアバター」を統合して、物語にダイナミックで人間味のあるタッチを加えることができます。

HeyGenはストーリーボードから広告ビデオの完全な制作を支援しますか？

はい、HeyGenは「ストーリーボード」から最終的な「ビデオや映画」までのプロセス全体をサポートします。スクリプトを「テキストからビデオ」にシームレスに変換し、「ナレーション生成」を追加し、「字幕/キャプション」を含めて、洗練された広告コンテンツを効率的に制作できます。