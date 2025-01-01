広告ストーリーボードビデオメーカー：瞬時に魅力的な広告を作成
直感的なドラッグ＆ドロップエディターを使用して視覚的なストーリーテリングを効率化し、AIアバターを活用して広告のアイデアを実現します。
新進の映画製作者やコンテンツクリエイター向けに設計された45秒のアニメーションナラティブを制作し、ストーリーボード内でユニークなキャラクターとビジュアルストーリーテリングを開発する旅を描きます。ビデオは想像力豊かで芸術的なビジュアルスタイルを持ち、風変わりな音やオーケストラ音楽を使用し、HeyGenのAIアバターが多様な個性を画面上で生き生きと表現する方法を示します。
広告代理店や企業コミュニケーターを対象にした60秒の説得力のある指導ビデオを開発し、計画されたストーリーボードを洗練されたビデオに変換するシームレスなプロセスを詳述します。プロフェッショナルでクリーンなビジュアル美学を採用し、説得力のある明確なナレーションを使用し、HeyGenのスクリプトからのテキストからビデオへの機能がストーリーボードのアウトラインから直接包括的なビデオコンテンツを生成する効率性を強調します。
ブランドマネージャーやデジタルマーケター向けに、カスタマイズ可能なテンプレートとグラフィックアセットの力を活用して、すべての広告ストーリーボードでブランドの一貫性を維持することに焦点を当てた30秒のプロモーションビデオを作成します。ビデオは洗練されたブランドのビジュアルスタイルを示し、権威ある自信に満ちたオーディオトラックを使用し、HeyGenの字幕/キャプションがさまざまなプラットフォームで重要なブランドメッセージを強化するためにシームレスに統合できる方法を示します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenは広告ストーリーボードの作成をどのように簡素化しますか？
HeyGenは、直感的な「カスタマイズ可能なテンプレート」と豊富な「グラフィックアセット」のライブラリを提供することで、多才な「広告ストーリーボードビデオメーカー」としての力を与えます。この効率化された「ストーリーボードクリエーター」プロセスは、クリエイティブなアイデアを広告のための魅力的な「ビジュアルストーリーテリング」に変えるのに役立ちます。
HeyGenは効率的なドラッグ＆ドロップストーリーボードメーカーですか？
もちろんです。HeyGenは効率的な「ドラッグ＆ドロップエディター」と「ストーリーボードメーカー」として機能します。その「AI駆動のツール」は、「既製のシーン」と要素を迅速に配置することを可能にし、「ストーリーボード」のワークフローを大幅にスピードアップします。
HeyGenのストーリーボードで使用できる視覚要素は何ですか？
強力な「ビジュアルストーリーテリング」のために、HeyGenは多様な「イラスト」、カスタマイズ可能な「キャラクター」、および「ストックフォト」の豊富な選択肢を提供し、あなたの「ストーリーボード」を豊かにします。また、「AIアバター」を統合して、物語にダイナミックで人間味のあるタッチを加えることができます。
HeyGenはストーリーボードから広告ビデオの完全な制作を支援しますか？
はい、HeyGenは「ストーリーボード」から最終的な「ビデオや映画」までのプロセス全体をサポートします。スクリプトを「テキストからビデオ」にシームレスに変換し、「ナレーション生成」を追加し、「字幕/キャプション」を含めて、洗練された広告コンテンツを効率的に制作できます。