広告シーケンスビデオメーカー: AIを活用したビデオ広告作成
強力なスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を活用して、広告のパフォーマンスを向上させ、驚くべきシーケンスを簡単に作成しましょう。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
eコマースビジネスを対象に、魅力的なビジュアルと強力な行動喚起で売上を向上させることを目的とした15秒のダイナミックな製品ハイライト動画を作成してください。ビデオは速いペースでエネルギッシュなビジュアルスタイルを持ち、鮮やかな色彩と急速なカットを利用して製品の特徴を紹介し、アップビートでトレンドの音楽トラックでバックアップします。HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能と豊富なメディアライブラリ/ストックサポートを組み合わせて、魅力的なビデオ広告を迅速に作成し、即座に顧客の関心を引く方法を強調してください。
コンテンツクリエイターやソーシャルメディアマネージャー向けに、HeyGenを使用してよりパーソナライズされ、影響力のあるコンテンツを作成する方法を説明する60秒のエンゲージングな説明動画をデザインしてください。ビジュアルスタイルはストーリーテリング志向で、フレンドリーなAIアバターが流れるようなアニメーションと明確で明瞭な音声生成を用いて複雑なアイデアを示します。音声は温かく励みになるもので、メッセージが容易に理解できるようにします。HeyGenの字幕/キャプション機能を含め、さまざまなソーシャルプラットフォームでのアクセシビリティを最大化してください。
デジタルマーケティングエージェンシーやキャンペーンマネージャー向けに、広告シーケンスを作成する力を示す45秒の簡潔なビデオを制作してください。ビジュアルの美学は洗練されてプロフェッショナルで、ブランドに一貫した色とスムーズなトランジションを使用して戦略的な洗練を伝え、説得力のある権威あるナレーションを添えます。HeyGenのテンプレートとシーンがどのように迅速に適応できるか、アスペクト比のリサイズとエクスポートが多様なソーシャルプラットフォームでのシームレスな配信をどのように促進し、マーケティング戦略を最大限に最適化するかを紹介してください。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにしてビデオ広告のクリエイティブプロセスを向上させますか？
HeyGenは強力なAIビデオ広告メーカーとして、効率的にビデオ広告を作成することを可能にします。私たちのプラットフォームはAIを活用してスクリプトからのテキスト-to-ビデオを変換し、テンプレートをカスタマイズしてマーケティング戦略に合わせた魅力的な広告シーケンスを開発できます。
HeyGenはAIアバターや音声生成のような高度なクリエイティブ要素をサポートしていますか？
もちろんです。HeyGenは高度なAIアバターと強力な音声生成を統合して、ビデオ広告を生き生きとさせます。直感的なドラッグ＆ドロップエディターを使用して、これらの要素を簡単に追加できます。
HeyGenはさまざまなソーシャルプラットフォーム向けの広告シーケンス作成をどのように簡素化しますか？
HeyGenは包括的な広告シーケンスビデオメーカーとして、多様なソーシャルプラットフォーム向けの魅力的なビデオ広告の作成を簡素化します。オンラインビデオメーカーには、字幕/キャプションや豊富なメディアライブラリ/ストックサポートなどの重要な機能が含まれており、リーチを最大化します。
HeyGenを使用して、ブランドアイデンティティを反映したビデオ広告を完全にカスタマイズできますか？
はい、HeyGenはテンプレートを完全にカスタマイズし、ロゴや色を含む特定のブランディングコントロールを提供します。これにより、ビデオ広告が常にブランドの美学に一致し、効果的に行動喚起を組み込むことができます。