マーケティングに苦労している中小企業のオーナーをターゲットにした30秒のインスピレーションを与えるビデオ広告を作成してください。ビジュアルスタイルは活気に満ちた成功事例を紹介し、現代的で心を弾ませるバックグラウンドミュージックを伴った、明るくダイナミックなものにしてください。この魅力的なビデオ広告は、HeyGenの多様な「テンプレートとシーン」を使用して、どれほど簡単にプロフェッショナルなキャンペーンを作成できるかを強調します。

