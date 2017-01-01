魅力的なビデオ広告のための広告シーケンスビデオジェネレーター
広告キャンペーンを変革しましょう。私たちのAIビデオ広告メーカーは、スクリプトからのテキスト-ビデオを使用して、迅速でプロフェッショナルな作成を行います。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
eコマースブランドやマーケティングエージェンシーを対象にした45秒の製品デモビデオを開発してください。ビジュアルの美学は洗練されており、製品に焦点を当て、高品質な製品ショットと明確なオンスクリーンテキストを特徴とし、プロフェッショナルで権威あるナレーションがサポートします。HeyGenが「広告シーケンスビデオジェネレーター」としてどのように機能し、「AIアバター」を活用して多様な製品を説得力を持って提示し、さまざまな広告でブランドの一貫性を維持するかを示します。
オンラインプレゼンスをパーソナライズしたいコンテンツクリエイターや個人ブランド向けの60秒のチュートリアルビデオを想像してください。ビジュアルスタイルは遊び心があり、活気に満ちたもので、クリエイティブなトランジションと表現豊かなアニメーションを利用し、エネルギッシュなバックグラウンドミュージックを伴います。このビデオはHeyGen内の「カスタマイズ」の力を示し、どのようにして「ビデオテンプレート」を簡単に調整し、ユニークなストーリーテリングのために本格的な「ボイスオーバー生成」を通じてメッセージを強化できるかを説明します。
スタートアップや起業家志望者向けの15秒の簡潔な紹介ビデオを作成してください。ビジュアルとオーディオスタイルはミニマリストで情報豊かにし、クリーングラフィックスと親しみやすく明確なナレーションを使用します。この短い「ビデオ広告」は、HeyGenが「オンラインビデオメーカー」としての価値を迅速に伝え、「スクリプトからのテキスト-ビデオ」を使用して、アイデアを直接スクリプトから魅力的なビジュアルに変換する方法を示し、プロフェッショナルなビデオ作成を手軽にします。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはAIでどのように私のビデオ広告を向上させますか？
HeyGenはAIアバターと高度なAI駆動のビデオ作成機能を使用して、プロフェッショナルなビデオや魅力的なビデオ広告を作成することを可能にします。高品質なビデオ出力を簡単に生成し、視聴者の注意を引くことができます。
HeyGenでカスタマイズ可能なビデオテンプレートはどのようなものがありますか？
HeyGenは幅広いビデオテンプレートとドラッグ＆ドロップエディターを提供し、ブランドに合わせたプロフェッショナルなビデオを作成することができます。私たちのオンラインビデオメーカーは、マーケティング戦略に対する広範なカスタマイズオプションを提供します。
HeyGenはテキストスクリプトをボイスオーバー付きのビデオに変換できますか？
はい、HeyGenは高度なスクリプトからのテキスト-ビデオ機能を備えており、書かれたコンテンツを動的なビデオ広告に変換することができます。これには、メッセージを明確に伝えるためのプロフェッショナルなボイスオーバー生成が含まれています。
HeyGenはソーシャルメディアビデオ広告の作成をどのようにサポートしますか？
HeyGenは効率的な広告シーケンスビデオジェネレーターとして機能し、魅力的なソーシャルメディアビデオを作成するのに最適です。プラットフォーム全体でオンラインプレゼンスを向上させるために、魅力的なビデオ広告を迅速に制作できます。