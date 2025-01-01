広告クリエイティブビデオメーカー: 効果的なビデオ広告を迅速に作成
プロフェッショナルなテンプレートとシーンの豊富なライブラリにアクセスして、すべてのソーシャルメディアキャンペーン用の効果的なビデオ広告を迅速に制作します。
eコマースブランドを対象にした45秒の洗練された製品動画を作成し、新しいガジェットを紹介してください。ビジュアルスタイルはモダンでミニマリスト、HeyGenのAIアバターを活用して主要な機能を明確で魅力的なトーンで提示し、カスタムボイスオーバー生成で権威あるが親しみやすい音声を強調します。音声はクリーンで、控えめなバックグラウンドミュージックを使用し、AIビデオ広告メーカーのアプローチを通じて製品の利点を強調します。
コンテンツクリエイターやデジタルマーケター向けに、迅速な制作を求める15秒のダイナミックなソーシャルメディア広告を制作してください。ビジュアルスタイルはテンポが速く、鮮やかな色彩と太字のテキストオーバーレイを使用し、HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ生成機能を活用して、オンラインビデオ広告メーカーに最適な魅力的なコンテンツを迅速に生成します。TikTokやInstagramなどのプラットフォームで注目を集めるために、クリスプで簡潔な字幕/キャプションを必須とし、アップビートでトレンドのオーディオトラックを組み合わせます。
マーケティングエージェンシー向けに、60秒の動画を生成し、未編集の映像を効果的なUGC広告キャンペーンに変換する方法を紹介してください。ビジュアルスタイルは本物で証言に基づいたもので、ユーザーが投稿したクリップとHeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートを通じたプロフェッショナルなトランジションを組み合わせます。音声は温かく招待的で、実際の顧客の証言を使用し、アスペクト比のリサイズとエクスポートがすべてのプラットフォームで完璧な広告を生成する方法を示します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにして効果的なビデオ広告の作成を簡素化しますか？
HeyGenは強力なAIビデオ広告メーカーで、制作プロセス全体を効率化します。スクリプトから高品質なビデオ広告を迅速に生成できるため、魅力的なコンテンツを作成し、効果的なビデオ広告を実現するのが容易になります。
HeyGenは多様な広告クリエイティブを迅速に制作するのに役立ちますか？
もちろんです。HeyGenのAIアバターと豊富なテンプレートにより、広告クリエイティブビデオメーカーコンテンツの迅速なプロトタイピングと反復が可能です。これにより、MetaやTikTokなどのプラットフォームに合わせた製品ビデオやUGC広告形式を効率的に制作できます。
HeyGenを使用してビデオ広告をカスタマイズするオプションは何ですか？
HeyGenは包括的なブランディングコントロールを提供し、ロゴや色をオンラインビデオ広告メーカーのプロジェクトにシームレスに統合できます。ドラッグアンドドロップエディターとアスペクト比のリサイズを組み合わせることで、プロフェッショナルで一貫性のあるビデオ広告を作成できます。
HeyGenのAIアバターとボイスクローンはどのようにビデオ広告制作を強化しますか？
HeyGenは高度なAIアバターとボイスクローンを活用して、従来の撮影を必要とせずにスクリプトを生き生きとさせます。この革新的なアプローチにより、注目を集めるダイナミックでパーソナライズされたビデオ広告を作成し、明確な行動喚起を含めることができます。