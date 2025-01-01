広告クリエイティブ動画ジェネレーター: 勝てる動画広告を作成
高度なAIアバターを使用して、あらゆるプラットフォームで勝てる動画広告を簡単に制作し、オーディエンスを引き付けます。
広告代理店とパフォーマンスマーケター向けに、さまざまなキャンペーン用の広告クリエイティブを迅速に生成する方法を示す45秒の説得力のある動画を作成します。クリーンでプロフェッショナルなビジュアル美学を採用し、クイックカットと情報豊富なオンスクリーンテキストを伴い、効率向上を説明する権威あるナレーションを添えます。この動画は、HeyGenのスクリプトから動画への変換機能の力を示し、制作を効率化します。
グローバルなeコマースブランド向けに、パーソナライズされた製品動画を大規模に作成する簡単さを強調する60秒のエクスプレイナービデオが必要です。ビジュアルプレゼンテーションは明確で簡潔であり、スクリーン録画とエレガントな製品ショットを組み合わせ、親しみやすい人間のようなナレーションで強化されます。この動画は、HeyGenのナレーション生成機能を活用して、複数の言語でナレーションを簡単に作成し、グローバルなリーチを強調します。
コンテンツクリエイターとソーシャルメディアマーケターをターゲットにした、遊び心のある30秒のAI UGC動画が、簡単に「バイラルスクリプト」アイデアを実現できるとしたらどうでしょうか？そのビジュアルスタイルは、人気のあるソーシャルメディアトレンドを模倣し、ダイナミックなテキストオーバーレイとユニークなトランジションを備え、トレンドのバックグラウンドミュージックに合わせて設定されます。HeyGenのテンプレートとシーンを統合して、どれだけ迅速にユニークで注目を集めるコンテンツを組み立てられるかを示します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenは効果的に勝てる動画広告を生成できますか？
はい、HeyGenは勝てる動画広告と魅力的な広告クリエイティブを制作するために設計された高度なAI動画ジェネレーターです。強力なプラットフォームを活用して、スクリプトをAIアバターと多用途なビデオテンプレートを使用して高品質な動画に変換し、キャンペーンを際立たせます。
HeyGenでどのようなAIアクターを使用できますか？
HeyGenは多様なリアルなAIアバターとAIアクターを提供しており、魅力的な広告クリエイティブを作成できます。これらのアバターを直感的なドラッグ＆ドロップエディターでカスタマイズし、ブランドの独自性を製品動画などに組み込むことができます。
HeyGenはマーケターのために動画制作プロセスを簡素化しますか？
はい、HeyGenは動画制作を大幅に効率化し、パフォーマンスマーケターがバイラルスクリプトから高インパクトな広告クリエイティブを迅速に生成できるようにします。内蔵のナレーション生成機能とすべての言語でのローカライズ能力により、HeyGenはグローバルなオーディエンスに効率的にリーチするのを助けます。
HeyGenは製品動画のためにどのようなクリエイティブ資産を提供しますか？
HeyGenは製品動画と製品Bロールを向上させるための豊富なビデオテンプレートとストックメディアのライブラリを提供します。これらをカスタムブランディング、音楽、AIナレーションと簡単に組み合わせて、製品を真に引き立てる魅力的な広告クリエイティブを制作できます。