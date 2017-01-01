広告クリエイティブジェネレーター: キャンペーンROASを向上
強力なAIアバターを使用して、魅力的なAI広告クリエイティブを生成し、コンバージョン率を向上させましょう。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
デジタルマーケターやeコマースブランド向けに、キャンペーンパフォーマンスを最適化するためのダイナミックな45秒のビデオ広告が必要です。ビジュアルには、AIビデオ広告メーカーの力を示すスリークなグラフィックとクイックカットを取り入れ、エネルギッシュで結果重視のサウンドトラックを伴います。このビデオは、HeyGenの豊富なテンプレートとシーンがユーザーにどのように高コンバージョンのビデオを迅速に制作させ、ROASとコンバージョン率を向上させるかを強調します。
クリエイティブエージェンシーやコンテンツクリエイター向けに、最先端のビジュアルソリューションを求める革新的な60秒のビデオを制作します。このビデオは、バーチャルフォトシュートを模倣する驚くべきビジュアルを作成するAIアバターのユニークな可能性を示す、視覚的に豊かで魅力的なスタイルを採用します。音声はインスパイアリングでモダンにします。HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートとアスペクト比のリサイズとエクスポートを強調し、ユーザーが従来のスタジオコストなしで多様で高品質な広告クリエイティブを生成できる方法を示します。
スタートアップや忙しいマーケター向けに、迅速に広告を作成する必要がある15秒の簡潔なビデオを想像してください。このテンポの速い直接的なビデオは、鮮やかなビジュアルとパンチの効いた自信に満ちた声で構成されます。HeyGenの広告クリエイティブジェネレーターのスピードと効率性を示し、ユーザーがシンプルなアイデアからスクリプトを使用したテキストからビデオへの機能で自動生成された字幕/キャプションを備えた洗練されたビデオにどのように変換できるかを強調し、プラットフォーム全体での即時のエンゲージメントと明確なメッセージングを保証します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにして多様な広告クリエイティブの作成を簡素化しますか？
HeyGenは強力なAI広告ジェネレーターで、広告作成のプロセス全体を効率化します。私たちのAI駆動プラットフォームは、直感的なツールと多様なテンプレートを提供し、広範な編集経験がなくても迅速に多様で魅力的な広告クリエイティブを制作できます。
HeyGenは魅力的なビデオ広告クリエイティブにAIアバターを利用できますか？
はい、HeyGenはリアルなAIアバターをビデオ広告クリエイティブにシームレスに統合し、よりダイナミックで魅力的なものにします。私たちは、広告キャンペーンのために高品質なビジュアルと魅力的なプレゼンテーションで観客を引きつけるお手伝いをします。
広告クリエイティブ生成を迅速化するためのAI駆動の広告テンプレートにはどのような種類がありますか？
HeyGenは、さまざまなフォーマットで広告クリエイティブ生成を迅速化するためのAI駆動のテンプレートを豊富に提供しています。これらのプロフェッショナルにデザインされたレイアウトを使用して、印象的なイメージ広告からダイナミックなビデオコマーシャルまで、効率的で高品質なビジュアルを迅速に作成できます。
HeyGenは効果的なキャンペーンビジュアルのためのブランディングとカスタム広告コピーをサポートしていますか？
もちろんです。HeyGenは包括的なブランディングコントロールを提供し、広告クリエイティブにロゴやブランドカラーを直接組み込むことで、一貫したビジュアルアイデンティティを実現します。また、広告コピーを簡単にカスタマイズでき、メッセージがキャンペーンビジュアルと完全に一致し、ターゲットオーディエンスに響くようにします。