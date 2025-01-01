広告クリエイティブコンセプトビデオメーカー: 広告パフォーマンスを向上
スクリプトを魅力的なビデオ広告に簡単に変換し、AIを活用したテキストビデオ機能でコンバージョンを向上させます。
eコマースビジネスやプロダクトマーケターを対象にした、洗練された45秒の「製品プロモーションビデオ」を作成してください。視覚スタイルはモダンで洗練されており、クリーンな製品デモンストレーションと、AIアバターがシームレスに主要な利点を紹介する様子が交互に表示されます。音声はプロフェッショナルでありながら魅力的なトーンを維持し、HeyGenの「AIアバター」が「AIビデオ広告メーカー」コンセプトを「スクリプトからのテキストビデオ」入力から直接実現できることを強調します。
コンテンツクリエイターや企業トレーナー向けに設計された、情報豊かな60秒の「説明ビデオ」を開発してください。視覚的な美学は明確で簡潔であり、アニメーショングラフィックスを使用して複雑なアイデアを説明し、落ち着いた権威あるナレーションがサポートします。このビデオは、HeyGenの「スクリプトからのテキストビデオ」機能を活用して、シンプルな「スクリプト」を魅力的な「説明ビデオ」に変換する力を示し、「字幕/キャプション」を使用して明確なコミュニケーションを保証します。
ソーシャルメディアマーケターやデジタルエージェンシー向けに、HeyGenを「広告クリエイティブコンセプトビデオメーカー」としての多様性を示す、インパクトのある30秒のビデオを作成してください。ビジュアルはテンポが速く、視覚的に豊かで、単一の広告クリエイティブがさまざまなソーシャルメディアプラットフォームで急速に変化する様子を表示し、トレンディでモチベーショナルなバックグラウンドミュージックが伴います。HeyGenの「アスペクト比のリサイズとエクスポート」機能が多様な「ソーシャルメディアビデオ」の配信を効率化する方法を強調します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにして高パフォーマンスの広告クリエイティブの作成を支援しますか？
HeyGenは、高パフォーマンスの広告クリエイティブの制作を簡素化する高度なAIビデオ広告メーカーです。AIを活用したテキストビデオ機能とAIアバターを利用して、魅力的なビデオ広告を迅速かつ効率的に生成します。
HeyGenには効果的な製品プロモーションビデオを制作するためのどのようなツールがありますか？
HeyGenは、多様なビデオテンプレートと強力なブランディングコントロールを備えた包括的なオンラインビデオエディターを提供しており、魅力的な製品プロモーションビデオの制作に最適です。ユーザーはまた、ボイスオーバー生成を利用してビデオマーケティングコンテンツを強化できます。
HeyGenは特定のブランドガイドラインに合わせてビデオ広告をカスタマイズできますか？
はい、HeyGenは広範なブランディングコントロールを提供しており、ブランドの色やロゴをすべてのビデオ広告にシームレスに組み込むことができます。これにより、すべてのクリエイティブコンセプトビデオキャンペーンで一貫したブランドアイデンティティが保証されます。
HeyGenを使用して標準的なビデオ広告以外にどのようなビデオコンテンツを作成できますか？
強力なビデオ広告以外にも、HeyGenはAIを活用したクリエイティブコンセプトビデオメーカーとして機能し、ソーシャルメディアビデオや説明ビデオなど多様なコンテンツの作成を可能にします。その柔軟なプラットフォームは、幅広いビデオマーケティングニーズに対応しています。