リアルなAIアバターを使用して魅力的で高コンバージョンのUGCスタイルのビデオ広告を作成し、制作コストを大幅に削減し、ソーシャルメディアでの存在感を高めます。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
デジタルマーケターとeコマースブランドを対象にした45秒のソーシャルメディア広告を開発し、Z世代にリーチします。この広告は、ダイナミックで本物のUGCスタイルのビデオ広告の美学を採用し、速いカットとトレンドのバックグラウンドサウンドを特徴とし、TikTokのようなプラットフォームに自然に感じられるように設計されています。HeyGenを通じて生成されたAIアバターを使用して、視聴者に直接関連性のあるメッセージを届け、インフォーマルな言葉遣いと画面上のテキストを使用してインパクトを最大化し、真のユーザー体験を描写し、柔軟なメディアライブラリ/ストックサポートでサポートします。
新しいテクガジェットを発売する製品マネージャー向けに、潜在的なアーリーアダプターを教育し興奮させるための洗練された60秒のビデオを制作します。ビジュアルプレゼンテーションはスリークでモダン、そして未来的であり、スムーズなトランジションを伴うクローズアップの製品ビデオ撮影を強調し、洗練されたアンビエントな電子音楽をバックグラウンドに使用します。HeyGenのプロフェッショナルなテンプレートとシーンを活用して、複雑な機能と仕様を明確に説明し、字幕/キャプションと柔軟なアスペクト比のリサイズとエクスポートでさまざまなプラットフォームでプロフェッショナルな配信を確保します。
コンテンツクリエイターやソロプレナーがソーシャルメディア用の広告クリエイティブコンセプトを迅速に生成するための理想的な20秒の短編広告を作成します。このビデオは、ダイナミックなテキストアニメーションとキャッチーでアップビートなジングルを特徴とし、瞬時に注意を引くように設計された活気に満ちた遊び心のあるビジュアルスタイルを備えています。HeyGenのスクリプトからのテキスト動画機能を利用して、短いアイデアを迅速に魅力的なビジュアルに変換し、統合されたボイスオーバー生成を完備して、Instagram ReelsやYouTube Shortsのようなプラットフォームに適した明確で簡潔な行動喚起を提供します。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
よくある質問
HeyGenはどのようにして広告クリエイティブコンセプトビデオの生成を強化できますか？
HeyGenは、AIアバターとテキストプロンプトを使用して魅力的な広告クリエイティブコンセプトビデオを生成できる高度なAIビデオ広告メーカーです。この機能により、高コンバージョンの広告資産を効率的かつ創造的に制作することができ、人気のUGCスタイルのビデオ広告も含まれます。
HeyGenが多様な製品ビデオ撮影において強力なAIビデオジェネレーターである理由は何ですか？
HeyGenは、AIビデオジェネレーターを提供することで、従来の製品ビデオ撮影のプロセスを変革します。カスタムテンプレートとリアルなAIアバターを備えたこのツールは、プロフェッショナル品質のコンテンツを制作するためのコスト効率の高いソリューションを提供し、魅力的な製品ビデオやAI駆動の広告を作成します。
HeyGenはさまざまなソーシャルメディアプラットフォームに最適化されたAI駆動の広告の生成を支援できますか？
もちろんです。HeyGenはAIビデオ広告メーカーとして優れており、ユーザーがさまざまなソーシャルメディアプラットフォームに合わせたダイナミックなAI駆動の広告を制作することを可能にします。AIアバターを活用し、Meta広告やTikTok広告など、特定のニーズに合わせてビデオコンテンツを簡単にカスタマイズし、キャンペーン作成プロセスを効率化します。
HeyGenはマーケティングキャンペーンのための本物のUGCスタイルのビデオ広告の作成をどのようにサポートしますか？
HeyGenは、直感的なAIビデオジェネレーターと豊富なカスタムテンプレートを通じて、本物のUGCスタイルのビデオ広告の制作を簡素化します。ユーザーはテキストプロンプトを魅力的なビデオに簡単に変換でき、従来のビデオ撮影を必要とせずに、視聴者に響くインパクトのある広告クリエイティブを作成することが容易になります。