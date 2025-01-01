広告キャンペーン動画作成ツール: 魅力的な動画広告を作成
豊富なテンプレート＆シーンライブラリを活用して、すべてのプラットフォーム向けに魅力的な広告キャンペーン動画をオンラインで作成。
eコマースビジネス向けにカスタマイズされた45秒のプロフェッショナルな製品動画の作成を考えてみてください。HeyGen内でのシームレスな制作プロセスを示し、ビジュアルスタイルはクリーンで製品に焦点を当て、プロフェッショナルなナレーションと重要な字幕を添えて、グローバルなリーチを達成します。HeyGenのスクリプトから動画への変換機能を強調し、簡単に動画広告を作成できる理想的なツールとして紹介します。
パフォーマンスマーケター向けに設計された、60秒の本格的なUGC広告を構想しましょう。この動画は、ダイナミックでユーザー生成コンテンツのような感覚を持ち、エネルギッシュなバックグラウンドミュージックを特徴とし、HeyGenのプラットフォームの多様性と迅速な反復を強調します。さまざまなソーシャルチャネル向けにアスペクト比のリサイズとエクスポートを活用して、複数のバリエーションを簡単に生成する能力を示します。AIアバターを使用して多様なスポークスパーソンスタイルを迅速に生成し、本格的なユーザーテスティモニアルをシミュレートするAI動画広告作成の力を示します。
新製品やサービスを立ち上げる企業向けにカスタマイズされた、30秒の魅力的なアニメーション広告を想像してください。イラスト的で親しみやすいビジュアルスタイルと、主要な利点を説明する明確で簡潔なナレーションを組み合わせます。このプロンプトは、HeyGenの豊富なメディアライブラリ/ストックサポートと事前に構築されたテンプレート＆シーンが、複雑なアイデアを迅速に具現化する方法に焦点を当て、インパクトのある短編コンテンツのための完璧な広告キャンペーン動画作成ツールとして位置付けます。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにして迅速かつクリエイティブに動画広告を作成するのを助けてくれますか？
HeyGenは、AIアバター、多様なテンプレート、テキストから動画への機能を使用して、魅力的な動画広告を迅速に生成する力を提供します。これにより、パフォーマンスマーケターはどのプラットフォームでも効率的に優れた動画広告を作成できます。
HeyGenはカスタム広告キャンペーン動画にどのようなクリエイティブなオプションを提供しますか？
HeyGenは、広告キャンペーンのカスタマイズを幅広く提供し、ブランドカラーやロゴ、豊富な事前作成済みの動画テンプレートを使用できます。また、AIアバターやアニメーションシーンを活用して、ユニークで記憶に残る動画広告を作成し、ブランドを際立たせることができます。
HeyGenを使って製品動画やUGC広告など、さまざまな種類の動画広告を作成できますか？
はい、HeyGenは多様な広告フォーマットの作成をサポートする多用途なオンライン動画広告作成ツールです。魅力的な製品動画や本格的なUGC広告を含みます。AI編集機能とスクリプトから動画への機能により、さまざまなソーシャルメディア広告やマーケティング戦術にコンテンツを適応させることができます。
HeyGenのAIアバターとスクリプトは、動画広告制作をどのように強化しますか？
HeyGenのAIアバターは、リアルなナレーションと表情でスクリプトを生き生きとさせ、広告キャンペーン動画のための強力なツールを提供します。これにより、ダイナミックな広告動画の作成が簡素化され、キャンペーンをテストし最適化するための動画バリエーションの生成が容易になります。