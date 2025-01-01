小規模ビジネスやマーケターをターゲットにした、30秒の活気あるソーシャルメディア用動画を想像してください。この魅力的な作品は、現代的で明るい美学を持ち、明確で魅力的なナレーションを備え、HeyGenユーザーがテンプレートやシーンをどれだけ迅速にカスタマイズし、多様なAIアバターを使用してメッセージをアニメーション化できるかを示します。これは、迅速な展開のためのオンライン動画広告作成ソリューションとして効果的です。

ビデオを生成