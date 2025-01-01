キャスティングディレクターを感動させるための1分間の俳優スポットライトビデオメーカーを作成してください。このビデオは、クリーンでプロフェッショナルなビジュアルスタイルと明瞭で明確なナレーションを特徴とし、俳優の幅広い演技力を効果的に紹介します。HeyGenのAIアバターを活用して俳優を紹介したり、キャリアのハイライトを語ったりすることで、彼らの才能を最先端の形でプレゼンテーションします。

ビデオを生成