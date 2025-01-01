アクティビストスポットライトビデオメーカー: インパクトのあるストーリーを作成

HeyGenのAIを活用したスクリプトからのテキストビデオ機能で、強力なスポットライトビデオを簡単に作成し、影響を与えましょう。

環境正義に献身する若いリーダーを特集した、エコ意識の高いソーシャルメディアユーザーや潜在的な寄付者をターゲットにした、魅力的な60秒のアクティビストスポットライトビデオメーカー作品を作成してください。ビジュアルスタイルは、彼らの活動の本物の映像と感動的なバックグラウンドミュージックを組み合わせた、ドキュメンタリーのような高揚感のあるものにし、HeyGenのボイスオーバー生成を利用して、力強くプロフェッショナルなナレーションを提供し、インパクトのあるストーリーテリングを実現します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
地元住民や潜在的なボランティアを対象にした、地元のコミュニティオーガナイザーの1日を特集した、ダイナミックな30秒の短くて共有可能なビデオを開発してください。このスポットライトビデオは、Bロール映像とクイックカットを組み合わせたテンポの速いエネルギッシュなもので、アップビートなサウンドトラックと画面上のテキストを伴い、HeyGenの字幕/キャプション機能を通じて効果的に重要なメッセージを伝えます。
サンプルプロンプト2
特定の社会正義問題とそれに取り組む特定の組織について説明する、政策立案者や教育を求める一般市民向けの45秒のプロモーションビデオを制作してください。ビジュアルスタイルは、明確なグラフィックスと統計を取り入れたクリーンでプロフェッショナルなもので、AIアバターが情報を明確に提示し、HeyGenのAIアバター機能を使用して洗練されたプレゼンテーションを実現します。
サンプルプロンプト3
キャンペーンに関連する個人的なストーリーに焦点を当てた、オンラインアクティビストやキャンペーンサポーター向けの感情的な90秒のビデオメーカーセグメントを作成してください。ビジュアルアプローチは、感情を引き出すストック映像とインパクトのあるテキストオーバーレイ、ドラマチックな音楽を組み合わせたもので、HeyGenのテンプレートとシーンを活用して、この強力な物語の作成を効率化します。
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

アクティビストスポットライトビデオメーカーの使い方

インパクトのあるスポットライトビデオを迅速かつ効果的に作成します。AIの支援を受けて、意識を高め、あなたの目的のために行動を促す魅力的な物語を作りましょう。

1
Step 1
スクリプトを作成するかテンプレートを選択
魅力的なアクティビストメッセージを書き始めるか、さまざまな使いやすいビデオテンプレートから選んで、スポットライトビデオを開始してください。
2
Step 2
魅力的なビジュアルとボイスを追加
AIアバターを使用してメッセージを伝えるか、AI生成のボイスオーバーを利用して多様な声で力強いストーリーを語りましょう。
3
Step 3
ブランディングと字幕を適用
自動字幕/キャプションでビデオのリーチを拡大し、ロゴや色などのカスタマイズ可能なブランディングコントロールを使用して、あなたの目的のアイデンティティを強化します。
4
Step 4
インパクトを共有するためにエクスポート
アクティビストスポットライトビデオを完成させ、さまざまなアスペクト比で簡単にエクスポートし、メッセージを広めるためにソーシャルメディアで共有しましょう。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

アクティビストのインパクトストーリーを特集

魅力的なAI生成のスポットライトビデオを使用して、アクティビストやキャンペーンの成果と実際の影響を強調し、サポートを構築します。

よくある質問

HeyGenはどのようにして魅力的なアクティビストスポットライトビデオを作成するのに役立ちますか？

HeyGenは、カスタマイズ可能なビデオテンプレートとAIアバターを活用して、インパクトのあるストーリーテリングを提供することで、ユーザーが強力なアクティビストスポットライトビデオを作成するのを支援します。これにより、プロモーションビデオの作成が効率的かつ効果的になり、あらゆる目的に対応できます。

HeyGenはソーシャルメディア向けの短くて共有可能なビデオを迅速に制作できますか？

もちろんです。HeyGenは、ソーシャルメディアプラットフォーム向けの短くて共有可能なビデオの制作を効率化します。テキストからビデオへの機能とAI生成のボイスオーバーを使用して、さまざまなソーシャルメディアチャンネルに最適化された魅力的なコンテンツを迅速に作成できます。

HeyGenを使用してプロモーションビデオのブランディングをどのようにコントロールできますか？

HeyGenは、プロモーションビデオがあなたのアイデンティティに合致するように包括的なブランディングコントロールを提供します。ロゴを簡単に組み込んだり、色を調整したりして、すべてのスポットライトビデオでブランドの一貫性を保ち、プロフェッショナルなイメージを向上させることができます。

HeyGenはすべてのスキルレベルに対応した直感的なAIビデオジェネレーターですか？

はい、HeyGenはすべての人にとってAIビデオ生成を簡単にするオンラインビデオエディターとして設計されています。その直感的なインターフェースとスクリプト生成機能により、初心者でもプロフェッショナル品質のビデオを簡単に作成できます。