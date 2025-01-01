環境正義に献身する若いリーダーを特集した、エコ意識の高いソーシャルメディアユーザーや潜在的な寄付者をターゲットにした、魅力的な60秒のアクティビストスポットライトビデオメーカー作品を作成してください。ビジュアルスタイルは、彼らの活動の本物の映像と感動的なバックグラウンドミュージックを組み合わせた、ドキュメンタリーのような高揚感のあるものにし、HeyGenのボイスオーバー生成を利用して、力強くプロフェッショナルなナレーションを提供し、インパクトのあるストーリーテリングを実現します。

ビデオを生成