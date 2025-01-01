アクティビズムビデオメーカー：影響力のあるキャンペーンを作成
強力なテキスト・トゥ・ビデオ生成でスクリプトを瞬時に説得力のあるアドボカシービデオに変え、行動と変化を促します。
学校でのメンタルヘルスサポートの改善を訴える60秒の力強いナラティブビデオを作成し、地域のコミュニティメンバーや潜在的な寄付者をターゲットにしてください。共感的なインタビュー風のビジュアルアプローチとソフトな背景音楽を用いて、個人的なストーリーとその緊急性を伝えましょう。HeyGenのAIアバターを利用して、多様な学生の経験を安全かつ力強く描写し、アドボカシービデオメーカーとしての取り組みをより効果的にしましょう。
高齢者のデジタルリテラシーの重要性を説明する30秒の情報ビデオを制作し、親、教育者、政策立案者を対象にしてください。ビジュアルスタイルはクリーンで明確なグラフィックスを用い、簡潔で権威あるナレーションで補完されるべきです。HeyGenのボイスオーバー生成を活用して、プロフェッショナルで魅力的なメッセージを届け、この重要な教育コンテンツのためのアクセス可能なオンラインビデオメーカーにしましょう。
インターネットプライバシー権に関する50秒のダイナミックな公共サービスアナウンスをデザインし、テクノロジーに詳しい個人や一般のオンラインユーザーを対象にしてください。このビデオは、大胆でモダンなビジュアルスタイルとダイナミックなテキストアニメーション、電子的な背景音楽を採用して注目を集めるべきです。スクリプトを作成し、HeyGenのスクリプトからのテキスト・トゥ・ビデオ機能を活用して、AIビデオメーカーの力を示す重要なキャンペーンのインパクトのある短編映画に変えましょう。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenがクリエイティブプロジェクトに最適なAIビデオメーカーである理由は何ですか？
HeyGenは、強力なテキスト・トゥ・ビデオ機能とリアルなAIアバターを活用して、クリエイティブな個人が簡単に魅力的なコンテンツを制作できるようにします。ユーザーはカスタマイズ可能なテンプレートと直感的なドラッグ＆ドロップ編集を通じて、ビジョンを迅速に実現できます。
HeyGenは社会的な目的のためのアドボカシービデオメーカーとして効果的に使用できますか？
もちろんです。HeyGenは、AIアバターと豊富なボイスオーバー生成を活用して、強力なアドボカシービデオを作成するために必要なツールを提供します。ブランドコントロールにより、一貫したビジュアルアイデンティティを維持でき、アクティビズムやナラティブビデオに最適です。
HeyGenのオンラインビデオ作成プラットフォームを使用してどのようなプロフェッショナルビデオを制作できますか？
HeyGenの多用途なオンラインビデオメーカーは、魅力的なソーシャルメディアビデオ、影響力のあるマーケティングビデオ、情報豊富な教育コンテンツなど、幅広いコンテンツの制作をサポートします。ユーザーは豊富なストックメディアライブラリと自動生成されたAIキャプションでプロジェクトを強化できます。
HeyGenはビジネスやクリエイターのためにどのようにビデオ制作プロセスを効率化しますか？
HeyGenのビデオ作成プラットフォームは、AIアバターを使用したテキスト・トゥ・ビデオ変換と自動字幕生成により、制作を大幅に効率化します。この効率性は、さまざまなプラットフォーム向けのアスペクト比のリサイズなどの機能と組み合わさり、ユーザーが高品質のコンテンツを迅速に作成し、展開できるようにします。