企業トレーナーやeラーニング専門家向けに90秒の説明ビデオを作成し、現代のビデオツールを通じて学習のエンゲージメントを向上させることに焦点を当てます。アニメーション化されたインフォグラフィックと親しみやすく知識豊富なAIアバターを使用して、主要な指導ポイントを提示するクリーンでモダンな美学を採用します。HeyGenのAIアバターと統合されたナレーション生成を強力な機能として強調し、成人学習者に響く高品質で一貫したeラーニングデザイン素材を迅速に制作します。
マーケティングマネージャーや中小企業のオーナーを対象にした45秒のプロモーションビデオを制作し、迅速なソーシャルメディアコンテンツ作成のためのアクティブソリューションビデオメーカーを紹介します。テンポの速いエネルギッシュなビジュアルスタイルを取り入れ、アップビートなバックグラウンドミュージックとクイックカットを使用して効率性を示します。HeyGenの豊富なテンプレートとシーン、アスペクト比のリサイズとエクスポート機能が、ユーザーがさまざまなプラットフォーム向けに多様でプロフェッショナルなソーシャルメディア資産を数分で生成できることを強調します。
プロダクトマネージャーやテクニカルライター向けに1分15秒の情報ビデオをデザインし、密な文書を製品オンボーディングのための本当に魅力的なコンテンツに変える方法を示します。洗練されたプロフェッショナルなビジュアルスタイルを維持し、落ち着いた権威ある声と重要なポイント間の微妙なトランジションを使用します。HeyGenのプラットフォームが、関連するビジュアルのためのメディアライブラリ/ストックサポートと、自動生成された字幕/キャプションを利用して、明確さを高め、アクセシビリティと理解を確保する効果を示します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはAIでどのようにビデオ作成を簡素化しますか？
HeyGenは高度なAIを活用したAIビデオメーカーとして、テキストをプロフェッショナルなビデオに変換し、リアルなAIアバターとダイナミックなナレーション生成を特徴としています。この強力なテキストからビデオへの機能により、制作プロセスが効率化され、誰でも高品質で魅力的なコンテンツを利用できるようになります。
HeyGenで魅力的なコンテンツを作成するために使用できるAIアバターは何ですか？
HeyGenは、ストックオプションからカスタムクリエーションまで多様なAIアバターを提供しており、ユーザーがビデオコンテンツをパーソナライズできます。これらのAIアバターは、さまざまなナレーションオプションやアニメーション効果と組み合わせることで、視聴者のエンゲージメントを効果的に高めることができます。
HeyGenはソーシャルメディアコンテンツの異なるビデオフォーマットをサポートしていますか？
はい、HeyGenは強力なアスペクト比のリサイズ機能を提供しており、さまざまなソーシャルメディアプラットフォームに最適化された魅力的なコンテンツを簡単に作成およびエクスポートできます。Instagram、TikTok、YouTubeなどのプラットフォームにシームレスに適応させることができ、広範なリーチを確保します。
HeyGenプラットフォームを使用してビデオのナレーションを生成するのはどれほど簡単ですか？
HeyGenでのナレーション生成は非常に簡単で、プラットフォームを通じてテキストを自然な音声に直接変換できます。この統合されたテキストからビデオへの機能により、ビデオ編集のワークフローが効率化され、別途の音声録音が不要になります。