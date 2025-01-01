アクティブエンゲージメントビデオメーカー: 観客を魅了する

ダイナミックコンテンツでインタラクションを促進し、注目を集めましょう。スクリプトを瞬時に魅力的な動画に変換します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
小規模ビジネスオーナーが「プロフェッショナルな動画」イメージを提示するための45秒の洗練された説明動画を作成してください。ビジュアルの美学はクリーンでコーポレートなもので、「AIアバター」がミニマリストな背景の中で簡潔なメッセージを伝え、落ち着いた権威ある声と組み合わせます。「スクリプトからのテキスト動画」機能がコンテンツ作成を簡素化し、複雑なアイデアをアクセスしやすくプロフェッショナルにする方法を紹介します。
サンプルプロンプト2
HeyGenが「学習をよりダイナミックで記憶に残るものにする」方法に焦点を当てた教育者やトレーナー向けの60秒の魅力的なマイクロレッスンを作成してください。動画はフレンドリーでイラスト的なビジュアルスタイルを採用し、明確なアニメーションテキストオーバーレイと穏やかなバックグラウンドスコアでサポートされます。「字幕/キャプション」を簡単に追加してアクセシビリティを高め、「メディアライブラリ/ストックサポート」を活用して教育コンテンツを豊かにし、受動的な視聴を「高エンゲージメント動画」に変える利点を強調します。
サンプルプロンプト3
コンテンツクリエイターが「クリエイティブプロセス」を通じてオンラインプレゼンスを活性化するための15秒のダイナミックなブランドバンパーを制作してください。ビジュアルとオーディオスタイルはトレンディでエネルギッシュで、「カスタマイズ可能なビデオテンプレート」を使用し、クイックでインパクトのあるアニメーションとモダンなロイヤリティフリーのオーディオトラックを利用します。この短編は、「アスペクト比のリサイズとエクスポート」がさまざまなプラットフォームでシームレスな適応を可能にし、「ダイナミックアニメーション」がどこでも完璧に見えることを示します。
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

アクティブエンゲージメントビデオメーカーの使い方

アイデアを魅力的でインタラクティブな動画に変換し、観客の参加を促進し、コミュニケーション目標を簡単に達成します。

1
Step 1
ビデオスクリプトを作成する
スクリプトを入力または貼り付けて開始します。スクリプトからのテキスト動画機能が、テキストを瞬時に動画に変換し、高エンゲージメントコンテンツの基盤を築きます。
2
Step 2
インタラクティブ要素を選択する
カスタムテンプレートから選択し、カスタムコールトゥアクションなどのインタラクティブ要素を動画に注入して、視聴者を直接引き込み、参加を促進します。
3
Step 3
ボイスオーバーと字幕を追加する
自動字幕機能を利用して、メッセージが明確でアクセス可能であることを確認します。プロフェッショナルなボイスオーバーで動画をさらに強化し、最大のインパクトを与えます。
4
Step 4
動画をエクスポートして共有する
さまざまなプラットフォームに合わせてアスペクト比のリサイズとエクスポートを最適化します。プロフェッショナルでエンゲージメントを促進するコンテンツをダウンロードして、ソーシャルメディアやその他のチャネルで共有します。

使用例

トレーニングのエンゲージメントと保持を向上させる

トレーニングや教育コンテンツでエンゲージメントと知識の保持を向上させます。

よくある質問

HeyGenはどのようにして高エンゲージメント動画を作成するのに役立ちますか？

HeyGenはAIエンゲージメントビデオメーカーで、魅力的な動画の作成を効率化します。最先端のAIを活用して、アイデアを注目を集め、インタラクションを促進するダイナミックコンテンツに変換します。これは理想的なAIインタラクティブビデオクリエーターです。

HeyGenはAIアバターとカスタムテンプレートを活用して魅力的なコンテンツを作成できますか？

もちろんです。HeyGenは多様なリアルなAIアバターとプロフェッショナルにデザインされたテンプレートのライブラリを提供し、魅力的なエンゲージメント動画を作成するのに役立ちます。これらのカスタマイズ可能なビデオテンプレートとAIアバターは、クリエイティブプロセスを簡素化し、視覚的に魅力的なスタイルとダイナミックコンテンツを可能にします。

HeyGenが効率的なアクティブエンゲージメントビデオメーカーである理由は何ですか？

HeyGenはスクリプトからのテキスト動画生成と高品質のボイスオーバー生成を可能にすることで、効率的なアクティブエンゲージメントビデオメーカーとして機能します。さらに、自動字幕やブランディングコントロールなどの機能により、メッセージがさまざまなプラットフォームでアクセス可能でインタラクションを促進します。

HeyGenを使って動画をインタラクティブにし、観客の成長を促進するにはどうすればよいですか？

HeyGenは、カスタムコールトゥアクションやダイナミックな要素をコンテンツ内に直接統合することで、インタラクティブな動画を作成する力を与えます。この機能により、観客のインタラクションを最大化し、リードジェネレーションを促進し、全体的な観客の成長を効果的に向上させます。