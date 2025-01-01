俳優志望者やインディーズ映画制作者を対象にした1分間の魅力的なビデオチュートリアルを作成し、HeyGenの多様な「テンプレートとシーン」を使用して、どのようにして魅力的な「演技リールビデオメーカー」を迅速に構築するかを示します。ビジュアルスタイルは明るくモダンで、HeyGenのインターフェースとリールの例の映像を素早く切り替え、使いやすさを強調するエネルギッシュで明瞭なナレーションを添えます。

ビデオを生成