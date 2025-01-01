オーディション用プロフェッショナル演技リールビデオメーカー

プロフェッショナルなリールで演技のキャリアを強化しましょう。HeyGenのテンプレートとシーンを活用して、キャスティングディレクターを感動させ、役を獲得しましょう。

俳優志望者やインディーズ映画制作者を対象にした1分間の魅力的なビデオチュートリアルを作成し、HeyGenの多様な「テンプレートとシーン」を使用して、どのようにして魅力的な「演技リールビデオメーカー」を迅速に構築するかを示します。ビジュアルスタイルは明るくモダンで、HeyGenのインターフェースとリールの例の映像を素早く切り替え、使いやすさを強調するエネルギッシュで明瞭なナレーションを添えます。

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
経験豊富な俳優やタレントエージェント向けに、HeyGenの「AIアバター」を活用して異なるキャラクタータイプを演じることで「デモリール」の多様性を最大限に引き出す方法を示す2分間のダイナミックなショーケースを開発します。ビジュアルの美学は映画的で多様であり、アバターのパフォーマンス間をシームレスに移行し、革新的なキャスティングの可能性を強調する洗練されたプロフェッショナルなナレーションがバックアップします。
サンプルプロンプト2
国際的な役柄やグローバルな「キャスティングディレクター」を目指す俳優を対象にした45秒の簡潔な指導ビデオを制作し、「リールメーカー」における明確なコミュニケーションの重要な役割を強調します。ビジュアル的にはクリーンでプロフェッショナルであり、HeyGenの「字幕/キャプション」がどのようにアクセシビリティを確保するかをスポットライトし、広範な「ソーシャルメディアプラットフォーム」におけるより広いオーディエンスへの到達の重要性を強調する落ち着いた権威あるナレーションを添えます。
サンプルプロンプト3
「ビデオエディター」スキルを磨いている俳優向けに、90秒の実用的なガイドを作成し、「演技リール」を完璧に仕上げてから、さまざまなプラットフォームで「ダウンロード」および「共有」するためのステップバイステップのウォークスルーを提供します。ビジュアルの実行は指導的で詳細であり、HeyGenの「スクリプトからのテキストビデオ」および「アスペクト比のリサイズとエクスポート」機能を紹介し、各調整を説明するサポート的で明瞭なナレーションを添えます。
step previewstep preview
プロンプトをコピー
step previewstep preview
作成ボックスに貼り付け
step previewstep preview
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

演技リールビデオメーカーの使い方

直感的なツールとダイナミックな機能を使用して、あなたの才能をアピールし、次の大役を獲得するプロフェッショナルな演技リールを簡単に作成しましょう。

1
Step 1
スタート地点を選ぶ
あなたの演技の幅を強調するために設計されたさまざまなプロフェッショナルテンプレートから選びます。これにより、リールの構造的な基盤が提供されます。
2
Step 2
ベストクリップをアップロード
パフォーマンス映像をビデオエディターに簡単にインポートします。さまざまなプロジェクトからシーンを追加し、リールを包括的にします。
3
Step 3
ショーケースを整理
選択したクリップを直感的なドラッグ＆ドロップエディターで整理します。トリミング、順序変更、トランジションを追加して、スキルをシームレスでインパクトのあるプレゼンテーションに仕上げます。
4
Step 4
プロフェッショナルリールを共有
完成したら、高品質の演技リールをダウンロードします。お好みのソーシャルメディアプラットフォームやキャスティングディレクターに直接シームレスに共有して、視認性を最大化します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

魅力的なAIビデオで才能を披露

.

注目を集め、あなたのユニークなスキルを強調する魅力的なAI生成ビデオで最高の演技パフォーマンスを披露します。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにして演技リールの作成の技術的プロセスを簡素化しますか？

HeyGenは、演技リール作成専用に設計された直感的なドラッグ＆ドロップエディターとプロフェッショナルなテンプレートを提供し、技術的な編集プロセスをどの俳優にとっても簡単にします。クリップを簡単に統合し、ナレーションを追加し、最小限の労力でビデオを洗練することができます。

HeyGenはAIを利用して俳優のデモリールの質を向上させることができますか？

もちろんです。HeyGenは高度なAI機能を活用してデモリールを向上させ、AIによるナレーション生成や自動字幕/キャプションなどの機能を提供します。これにより、俳優はキャスティングディレクターの注目を集める洗練された高品質なプレゼンテーションを作成できます。

HeyGenは魅力的な演技リールを作成するためにどのようなリソースを提供していますか？

HeyGenは、多様なストック写真やストック映像を含む包括的なメディアライブラリを提供し、演技リールを豊かにします。カスタマイズ可能なテンプレートと統合された音楽ライブラリと組み合わせることで、キャスティングディレクターにとって本当に魅力的な物語を作成するために必要なすべてのツールを提供します。

HeyGenでプロフェッショナルに作成した演技リールをキャスティングディレクターやソーシャルメディアでどのように共有できますか？

HeyGenは、完成した演技リールをさまざまなソーシャルメディアプラットフォームに適したアスペクト比で簡単にダウンロードできるようにし、Instagram Reels用に最適化されたフォーマットを含めて、キャスティングディレクターやオーディエンスに簡単に配布できるようにします。