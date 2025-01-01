起業家や小規模ビジネスオーナーは、緊急の市場変化や製品発表を効果的に伝えるために、30秒の速報動画が必要です。この動画は、ライブニュース放送を模した鋭く注目を集めるビジュアルスタイルを採用し、動的なテキストオーバーレイを備え、重要な情報を伝えるための明確で権威あるナレーションを特徴とするべきです。HeyGenの強力なスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能は、あらゆる書面による更新をこのインパクトのあるビジュアルストーリーに迅速に変換できます。

ビデオを生成