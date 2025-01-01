今月の成果ビデオメーカーで瞬時にリキャップ
HeyGenのAIビデオメーカーで毎月の成果ビデオを自動化し、スクリプトからテキストをビデオに変換して魅力的なリキャップを作成します。
最近の製品成功や影響力のあるマーケティングキャンペーンを紹介するために、「今月のハイライトビデオメーカー」アプローチを使用して、60秒のプロモーションビデオをデザインします。このビデオは、潜在的な顧客や投資家を対象に、洗練されたモダンなビジュアルスタイルとプロフェッショナルな画面テキストを特徴とし、スクリプトから直接生成された説得力のあるアップビートなナレーションで補完されます。
オンラインコミュニティ向けに、過去1か月の最高のインタラクションやユーザー生成コンテンツを捉えた30秒の「ソーシャルメディアリキャップ」ビデオを制作します。既存のフォロワーや新しい潜在的なコミュニティメンバーを対象に、楽しくテンポの速いカラフルなビジュアルを用います。AIアバターを活用して異なるセグメントを紹介し、ユニークで個人的なタッチを加えつつ、トレンディな音楽の背景を維持します。
新入社員の最初の月の主要な成果やマイルストーンを強調するための50秒のリキャップビデオを開発し、エンゲージメントと達成感を促進します。オンボーディングプログラムの新入社員を対象に、このビデオはシンプルなグラフィックスと明確な行動喚起を備えたクリーンで励みになるビジュアルスタイルを維持し、親しみやすいガイド付きナレーションと穏やかな背景音楽でサポートされます。多様なテンプレートとシーンを活用して、プロフェッショナルで一貫した外観を迅速に組み立てます。
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにして「今月のハイライト」ビデオを作成するのに役立ちますか？
HeyGenは「今月の成果ビデオメーカー」として、さまざまな「ビデオテンプレート」と「AIアバター」を提供し、重要な瞬間や成果を捉えた魅力的な「ソーシャルメディアリキャップ」を簡単に作成できるようにします。これにより、時間と労力を大幅に節約できます。
HeyGenが強力な「AIビデオメーカー」である理由は何ですか？
HeyGenは高度な「AIビデオメーカー」技術を活用して、テキストをプロフェッショナルなビデオに簡単に変換します。私たちのプラットフォームは、リアルな「AI生成ナレーション」とカスタマイズ可能な要素を備えた「自動ビデオ作成」をシンプルなスクリプトから可能にします。
HeyGenで作成したビデオをブランドに合わせてカスタマイズできますか？
もちろんです。HeyGenは広範なブランディングコントロールを提供し、「カスタマイズ可能なテンプレート」を使用して、ロゴや色を含むブランドキットを統合できます。これにより、すべての「プロモーションビデオ」やその他のコンテンツがブランドアイデンティティと一貫性を保ちます。
HeyGenは月次成果以外の多様な「ビデオ作成」ニーズをどのようにサポートしますか？
HeyGenは多用途な「ビデオ作成」プラットフォームであり、「リキャップビデオメーカー」だけではありません。「月次成果」に優れているだけでなく、マーケティング資料から社内コミュニケーションまで、さまざまなコンテンツタイプを直感的な「スクリプトからテキストをビデオに変換」する機能でサポートします。