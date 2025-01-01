技術愛好家や企業クライアントを対象にした1分間の技術解説ビデオを作成し、新しいAI駆動の分析ダッシュボードのシームレスな統合を紹介します。ビジュアルスタイルはモダンでインフォグラフィックを多用し、自信に満ちた情報豊富なナレーションを添えます。ユーザーが「スクリプトからのテキストビデオ」を活用して正確な説明を生成し、「AIアバター」を使用して複雑なデータをプロフェッショナルに提示する方法を強調し、「字幕/キャプション」が自動生成されることでアクセシビリティを確保し、HeyGenが先進的な「AIビデオジェネレーター」としての地位を示します。

