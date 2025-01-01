達成ニュースビデオメーカー：成功を瞬時に祝う
成功ストーリーを数分でダイナミックなニュースビデオに変換します。HeyGenのAIアバターを活用して、会社の成果をプロフェッショナルに提示し、観客を引き付けます。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
小規模ビジネスオーナーやマーケティングマネージャー向けに、編集経験がなくても魅力的なプロモーションコンテンツを迅速に制作する方法を示す2分間のチュートリアルビデオをデザインします。ビジュアルスタイルは明るくエネルギッシュで、ステップバイステップの画面録画と元気なナレーションを特徴とします。「テンプレートとシーン」を使用して簡単に操作できることを強調し、「メディアライブラリ/ストックサポート」を使用して独自の素材を統合し、最終的に「アスペクト比のリサイズとエクスポート」を通じてさまざまなプラットフォーム向けに作品をエクスポートし、「ビデオ作成」を簡単かつ効率的にします。
従業員やステークホルダーを対象にした45秒間の社内達成ビデオを制作し、最近のプロジェクトのマイルストーンや成功を祝います。ビジュアルとオーディオスタイルはプロフェッショナルで祝賀的かつ魅力的で、明確でポジティブなナレーションを使用します。HeyGenの「AIアバター」を活用して発表を行い、エンゲージメントを高め、「ボイスオーバー生成」がプロセスを簡素化し、すべての社内「ニュースビデオメーカー」コンテンツで一貫したブランディングを確保する「カスタマイズ可能なテンプレート」を使用します。
迅速なビデオソリューションに興味のある見込みユーザー向けに、HeyGenの「オンラインビデオエディター」としての能力を強調した30秒間の製品デモビデオを想像します。ビデオはテンポの速いダイナミックなカット、視覚的に魅力的なモダングラフィックス、そして熱意に満ちたナレーションを特徴とし、興奮を生み出します。「スクリプトからのテキストビデオ」を使用して簡単にスクリプトを魅力的なビジュアルに変換し、「字幕/キャプション」を活用して最大限のリーチを実現し、「テキストからビデオへの機能」が誰にでもアクセス可能であることを示します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenのAIビデオジェネレーターはどのようにビデオ作成を簡素化しますか？
HeyGenは高度なAIアバターとテキストからビデオへの機能を活用してプロセスを簡素化します。スクリプトを入力するだけで、HeyGenはプロフェッショナル品質のニュースビデオを迅速かつ効率的に生成し、複雑な編集ソフトウェアを必要とせず、強力なオンラインビデオエディターとして機能します。
HeyGenで作成したニュースビデオをカスタマイズできますか？
もちろんです。HeyGenはユーザーフレンドリーなエディターを提供し、カスタマイズ可能なテンプレートと強力なブランディングコントロールを備えています。ロゴを簡単に追加し、色を選択し、多様なメディアライブラリからコンテンツを調整して、ユニークなビデオ作成を実現できます。
HeyGenで生成されたビデオのエクスポートオプションは何ですか？
HeyGenは、さまざまなソーシャルメディアプラットフォームに適したさまざまなアスペクト比でAI生成ニュースビデオをエクスポートおよび共有することを可能にします。プラットフォームには自動字幕も含まれており、コンテンツがアクセス可能で広く配信される準備が整っています。
HeyGenはどのようにして企業の達成ニュースビデオを作成するのに役立ちますか？
HeyGenは優れた達成ニュースビデオメーカーであり、企業がマイルストーンや会社の成果を強調する高品質なビデオを迅速に制作することを可能にします。AIニュースビデオを活用して、成功ストーリーをプロフェッショナルに共有し、効果的に観客を引き付けることができます。