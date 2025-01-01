AIで簡単に作成できる会計ビデオジェネレーター

プロフェッショナルにデザインされたテンプレートとシーンにアクセスして、視聴者に響く素晴らしい会計ビデオを簡単に作成しましょう。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
会計事務所のマーケティングチーム向けに、新しいデジタル財務報告ツールを紹介する45秒のビジネスビデオメーカー説明を制作してください。ビデオは、インフォグラフィックのようなデータビジュアライゼーションと自信に満ちたプロフェッショナルなナレーションを備えた、洗練されたモダンなビジュアルスタイルを持つべきです。HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を活用して、準備したスクリプトから直接ナレーションを生成し、一貫性を確保し、正確なボイスオーバー生成でメッセージを強化し、効果的なクライアントコミュニケーションを実現します。
サンプルプロンプト2
プロフェッショナルサービス企業の新入社員向けに、クライアントの請求書処理の適切な手順に焦点を当てた30秒の内部トレーニングビデオをデザインしてください。このビデオは、指導的で明確なビジュアルスタイルを採用し、ステップバイステップの情報をサポートするオンスクリーンテキストと、落ち着いた権威ある声を伴います。字幕/キャプションを追加してアクセシビリティを確保し、HeyGenの豊富なメディアライブラリ/ストックサポートから関連するビジュアルエイドを取り入れてコンテンツを充実させます。
サンプルプロンプト3
会計専門家や小規模ビジネスオーナーをターゲットにした、年末税準備に関するクイックヒントを提供する30秒のダイナミックな会計ビデオをソーシャルメディアプラットフォーム向けに作成してください。ビジュアルプレゼンテーションは、クイックカット、ダイナミックなテキストアニメーション、エネルギッシュで現代的なサウンドトラックを備えた魅力的なものであるべきです。HeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポートを活用して、さまざまなソーシャルチャネル向けにビデオを最適化し、AIアバターをフィーチャーして専門的なアドバイスを迅速に伝え、ビデオコンテンツを強化します。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

会計ビデオジェネレーターの使い方

AI搭載ツールで複雑な会計概念を明確で魅力的なビデオに変換し、コンテンツ制作プロセスを効率化します。

1
Step 1
スクリプトを作成
まず、会計ビデオのスクリプトを作成または貼り付けます。AIはスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を利用して、テキストを魅力的な対話に変換します。
2
Step 2
ビジュアルテンプレートを選択
プロフェッショナルにデザインされたさまざまなテンプレートとシーンから選択し、会計概念を視覚化して、洗練された情報豊かなプレゼンテーションを確保します。
3
Step 3
ブランディングを適用
直感的なブランディングコントロールを使用して、ブランドの独自の色を適用し、ロゴをアップロードして、ビデオ全体で一貫したプロフェッショナルな外観を維持します。
4
Step 4
エクスポートと共有
最終的な会計ビデオをエクスポートし、アスペクト比のリサイズとエクスポートを活用して、さまざまなソーシャルメディアプラットフォームや他のチャネルでの簡単な共有を可能にし、リーチを拡大します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

ソーシャルメディアで会計サービスをマーケティング

新しいクライアントを引き付け、効果的にリーダーシップを築くために、ソーシャルメディア向けの簡潔でインパクトのある会計説明ビデオやヒントを迅速に作成します。

よくある質問

HeyGenはどのようにして会計説明ビデオのクリエイティブな質を向上させることができますか？

HeyGenは、プロフェッショナルにデザインされたテンプレート、カスタムブランドテンプレート、ダイナミックなテキストアニメーションを使用して、魅力的な会計説明ビデオを簡単に作成できるようにします。その直感的なインターフェースは、クリエイティブなビジュアルエイドとメッセージを組み合わせて、高品質なコンテンツを制作するのに役立ちます。

HeyGenがビジネスビデオを効率的に生成するために提供するAI搭載の機能は何ですか？

HeyGenは、リアルなAIアバターやスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を含む高度なAI搭載ツールを活用して、ビデオ制作を効率化します。これにより、スクリプトを洗練されたコンテンツに変換し、高品質なボイスオーバーを生成することで、ビジネスビデオの制作時間を大幅に短縮できます。

HeyGenはすべての会計ビデオコンテンツでブランドの一貫性を維持するのに役立ちますか？

もちろんです。HeyGenは包括的なブランディングコントロールを提供し、ロゴ、ブランドカラー、カスタムブランドテンプレートを使用して、すべての会計ビデオがブランドのアイデンティティを反映するようにします。これにより、すべてのプラットフォームで一貫したプロフェッショナルなブランドビデオを維持できます。

HeyGenはさまざまなソーシャルメディアプラットフォーム向けのビデオコンテンツ作成にどれほど柔軟ですか？

HeyGenは非常に柔軟で、さまざまなソーシャルメディアプラットフォーム向けにビジネスビデオを最適化できます。アスペクト比のリサイズなどの機能を使用して、YouTube、Instagram、LinkedInなどでの最大のインパクトを確保しながら、簡単に作成物を適応させることができます。