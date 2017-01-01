小規模ビジネスオーナー向けに基本的な簿記の要点を説明する45秒の魅力的な会計チュートリアルビデオを作成してください。ビジュアルスタイルはクリーンでプロフェッショナルであり、複雑な概念をシンプルに説明するフレンドリーなAIアバターが登場し、明確で簡潔なナレーションが付随します。このビデオは、HeyGenのような会計チュートリアルビデオジェネレーターが、AIアバターとナレーション生成を活用して教育コンテンツの作成を簡素化する方法を示します。

ビデオを生成