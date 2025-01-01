会計トレーニングビデオメーカー：プロセスを簡素化

AIアバターを使ってプロフェッショナルな会計トレーニングビデオとSOPを簡単に作成。

224/2000

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
『QuickBooksで銀行明細を照合する方法』を記録した45秒のビデオを設計し、ソフトウェアの熟練を求める経験豊富な会計士や簿記担当者向けに提供します。このビデオは、現代的なグラフィック要素と統合された鮮明な画面録画を特徴とし、簡潔で説明的なナレーションと控えめな背景音楽でサポートされます。HeyGenの字幕/キャプション機能を活用してアクセシビリティと理解を向上させ、トレーニングビデオを作成するすべてのステップが明確に理解されるようにします。
サンプルプロンプト2
忙しいプロフェッショナルが個人の財務を管理する際に役立つ『一般的な経費追跡エラーを避けるためのクイックヒント』を提供する30秒の情報ビデオを制作します。明るく活気のあるビジュアルスタイルを採用し、ダイナミックなトランジションと熱意あるナレーションでメッセージを迅速かつ効果的に伝えます。HeyGenの多用途なテンプレートとシーンを使って作成プロセスを簡素化します。
サンプルプロンプト3
高品質な会計トレーニングビデオを迅速に制作するための生成AIプラットフォームの力を示す90秒のプロモーション作品を開発します。このビデオは、先進的なコンテンツ作成ツールを探求する会計教育者や企業を対象としています。AIの能力を強調する洗練された現代的なビジュアル美学を採用し、自信に満ちた情報豊かなナレーションを添えます。HeyGenのスクリプトからのテキスト・トゥ・ビデオ機能が、書かれたコンテンツを魅力的なAI生成ビデオドキュメントにどのように変えるかを紹介します。
step previewstep preview
プロンプトをコピー
step previewstep preview
作成ボックスに貼り付け
step previewstep preview
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

会計トレーニングビデオメーカーの使い方

直感的な生成AIプラットフォームでプロフェッショナルな会計トレーニングビデオとSOPの作成を効率化し、ドキュメントを明確で魅力的に。

1
Step 1
スクリプトを作成
まず、会計トレーニングスクリプトを入力します。スクリプトからのテキスト・トゥ・ビデオ機能を活用して、テキストを魅力的なビデオコンテンツに変換します。
2
Step 2
ビジュアルとアバターを選択
さまざまなAIアバターやプロフェッショナルなテンプレートから選んでビデオを強化します。これらのビジュアルが会計の概念を生き生きとさせ、学習者にとってより魅力的なトレーニングビデオを作成します。
3
Step 3
音声とブランディングを追加
スクリプトから直接自然な音声を生成し、ナレーションを作成します。さらに、ブランドのロゴやカラーを使って会計トレーニングビデオメーカーのプロジェクトをカスタマイズし、洗練されたプロフェッショナルな外観にします。
4
Step 4
エクスポートと共有
トレーニングビデオが完成したら、アスペクト比の変更とエクスポート機能を使ってさまざまな形式で簡単にエクスポートします。AI生成ビデオドキュメントをチームと共有し、チュートリアルビデオライブラリや内部SOPを強化します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

複雑な会計概念を簡素化

.

複雑な会計原則を明確で理解しやすいビデオコンテンツに変換し、すべての学生にとって学習をアクセスしやすく効果的に。

background image

よくある質問

HeyGenは会計トレーニングビデオの作成をどのように効率化しますか？

HeyGenは、生成AIプラットフォームを活用してスクリプトをプロフェッショナルなビデオに変換する先進的な会計トレーニングビデオメーカーです。これにより、制作時間が大幅に短縮され、包括的なトレーニングビデオやビデオドキュメントを簡単に作成できます。

HeyGenのトレーニングビデオメーカーにおけるAIアバターの役割は何ですか？

HeyGenのAIアバターは、俳優や複雑な撮影を必要とせずに、会計ビデオに人間味を加えます。さまざまなアバターから選択し、その外見をカスタマイズすることで、トレーニングビデオやSOPのエンゲージメントを高めます。

HeyGenは会計プロセスの詳細なビデオドキュメントやSOPの作成を支援できますか？

もちろんです。HeyGenは、複雑な会計手続きを包括的に記録するビデオドキュメントやAI生成ビデオドキュメントを作成するために特化されています。その直感的なプラットフォームを使用して、標準作業手順書（SOP）のための充実したチュートリアルビデオライブラリを迅速に構築できます。

HeyGenは会計ビデオでブランドの一貫性をどのように確保しますか？

HeyGenは強力なブランディングコントロールを提供し、ロゴ、ブランドカラー、カスタムフォントをすべての会計ビデオに組み込むことができます。これにより、オンラインビデオメーカーのコンテンツがプロフェッショナルで一貫したブランドアイデンティティを維持します。