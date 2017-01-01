アカウント開設ウォークスルービデオメーカー: 魅力的なガイドを作成
明確なアカウント開設ビデオでオンボーディングを効率化。スクリプトからのテキストビデオを使用して、魅力的なストーリーを瞬時に生成。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
カスタマーサポートチーム向けの内部トレーニングビデオを「説明ビデオメーカー」スタイルで2分間開発し、アカウント開設システム内の高度なシナリオを詳述します。このビデオは、スタッフが一般的な問題を解決するための効率的な「トレーニング資料」を提供するのを支援することを目的としており、インターフェースの明確なデモンストレーションを特徴とするプロフェッショナルで指導的なビジュアルスタイルを採用します。「スクリプトからのテキストビデオ」を活用してメッセージの正確性と一貫性を確保し、「AIアバター」を使用して情報を明確に提示することを検討します。
アカウント開設フローに最近追加された機能を紹介する45秒のビデオを制作し、既存のユーザーと内部製品チームをターゲットにします。このダイナミックな「AIビデオジェネレーター」プロダクションは、モダンで洗練されたビジュアルスタイルとアップビートなバックグラウンドミュージックを使用します。ライブラリから「テンプレートとシーン」を取り入れて新機能を迅速に強調し、その利点を明確に説明し、「メディアライブラリ/ストックサポート」から関連するビジュアルを引き込んでエンゲージメントを高め、HeyGenを「ビデオエディター」として効果的に活用して洗練された結果を得ます。
見込み顧客向けにアカウント開設プロセス中に実施されるセキュリティ対策についての「ハウツーガイド」として機能する60秒の安心感のあるビデオを作成します。ビジュアルとオーディオスタイルはプロフェッショナルで信頼性があり、落ち着いたナレーションを使用して「オンボーディング」手順に対する信頼を築きます。「アスペクト比のリサイズとエクスポート」を活用して、ビデオがさまざまなプラットフォームに適応できるようにし、全体を通じて明確さとセキュリティプロトコルを強調します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはAIビデオ生成プロセスをどのように簡素化しますか？
HeyGenは高度なAIビデオジェネレーターで、ビデオ作成を効率化します。ユーザーはリアルなトーキングアバターを使用して、スクリプトからテキストをビデオに簡単に変換でき、広範なビデオ編集の経験がなくても数分で完了します。
HeyGenはビデオのアクセシビリティと配信にどのような技術的機能を提供しますか？
HeyGenは正確な字幕とキャプションを自動生成することでビデオのアクセシビリティを確保します。また、多様な技術要件を満たすために、さまざまなプラットフォームでシームレスに配信できる柔軟なエクスポートオプションとアスペクト比のリサイズを提供します。
HeyGenは生成されたビデオにカスタムブランディング要素を組み込むことができますか？
はい、HeyGenは強力なブランディングコントロールを提供し、ユーザーがロゴや特定のカラースキームを含む独自のブランディング要素を簡単に統合できるようにします。これにより、アカウント開設ウォークスルーからトレーニング資料まで、すべてのビデオが一貫したブランドアイデンティティを維持します。
HeyGenのビデオ編集インターフェースは新しいユーザーにとってどれほど直感的ですか？
HeyGenは非常に直感的なドラッグアンドドロップエディターを備えており、技術的なスキルに関係なく、誰でもビデオ作成が可能です。プラットフォームはまた、あらゆるビデオプロジェクトを簡単に豊かにするための広範なメディアライブラリとストックアセットを提供します。