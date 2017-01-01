新規ユーザー向けにオンラインアカウント開設プロセスを説明する1分間のビデオを作成してください。「アカウント開設ウォークスルービデオメーカー」アプローチを使用します。ターゲットオーディエンスは初めての顧客であり、ビジュアルスタイルは明るくユーザーフレンドリーで、画面上のテキストで重要なステップを強調します。「ボイスオーバー生成」を活用して視聴者をスムーズに案内し、すべてのステップが安心感のあるトーンで簡単に理解できるようにし、「字幕/キャプション」を含めてアクセシビリティを確保します。

ビデオを生成