アカウントオンボーディングビデオジェネレーター：新規ユーザーの旅を効率化
AIを使用してスクリプトからプロフェッショナルなオンボーディングビデオを迅速に生成し、シームレスな顧客体験とユーザーエンゲージメントの向上を実現します。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
クリエイティブスイート内の新しい「AIビデオジェネレーター」機能を探求したいユーザーを対象にした、60秒のダイナミックな製品説明ビデオをデザインしてください。ビデオはモダンでエネルギッシュなビジュアルスタイルを採用し、HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を活用して、主要なステップを迅速にデモし、利用可能なテンプレートとシーンのオプションを紹介し、複雑な機能を簡単に理解できるようにします。
高度な「アカウントオンボーディングビデオジェネレーター」プラットフォームを利用する企業を対象にした、30秒の洗練されたアカウントオンボーディングビデオを制作してください。彼らが自分のクライアント向けに歓迎メッセージを迅速にカスタマイズできる方法を強調します。ビジュアルアプローチはプロフェッショナルでクリーンにし、HeyGenのAIアバターを使用して多様なプレゼンターを作成し、HeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポートをさまざまなプラットフォーム向けに活用します。
複雑なソフトウェアに圧倒されている新しいユーザー向けに、初期設定プロセスを簡素化するための50秒の安心感を与えるビデオを作成してください。「オンボーディングビデオ」を解決策として焦点を当てます。トーンは穏やかでサポート的であり、ミニマルなビジュアルデザインとHeyGenによって生成された明瞭な字幕/キャプションを使用し、すべてのステップが簡単に理解できるようにします。HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオを利用して、各ステージを管理しやすい小さな指示に分解します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenのAIビデオジェネレーターはどのようにビデオ作成を簡素化しますか？
HeyGenの高度なAIビデオジェネレーターは、テキストスクリプトを洗練されたビデオに簡単に変換します。AIアバターと多様なナレーションを活用して、プロフェッショナルなAI生成ビデオコンテンツを迅速かつ効率的に制作し、クリエイティブプロセスを効率化します。
HeyGenで生成されたAIアバターをカスタマイズできますか？
はい、HeyGenは強力なAIアバタージェネレーターを提供しており、かなりのカスタマイズが可能です。さまざまなアバタースタイルから選択し、動的なテンプレートと組み合わせることで、AIアバターがブランドの美学とビデオ編集のニーズに完全に一致するようにします。
HeyGenをテキスト-to-ビデオAIジェネレーターとして使用する利点は何ですか？
テキスト-to-ビデオAIジェネレーターのリーダーとして、HeyGenはシンプルなスクリプトから高品質のビデオを迅速に制作することを可能にします。この機能は、自然な音声を伴う効果的なオンボーディングビデオや製品説明を作成するのに理想的で、制作時間とコストを大幅に削減します。
HeyGenはさまざまなビデオタイプに対応するテンプレートを提供していますか？
もちろんです。HeyGenは、アカウントオンボーディングビデオやその他のAI生成ビデオコンテンツを作成する際にプロジェクトを迅速に開始できる包括的なテンプレートライブラリを提供しています。これらのテンプレートは、画像-to-ビデオジェネレーターのような機能と組み合わせて、プロフェッショナルなビデオを簡単に制作するのに役立ちます。