B2Bの意思決定者やITマネージャー向けに、HeyGenのAIを活用したABMビデオ機能がどのようにパーソナライズされたアプローチを効率化するかを示す1分間の技術デモビデオを作成してください。ビジュアルスタイルはプロフェッショナルでデータ重視とし、詳細なUI要素を示しながら効率性を強調し、明確で自信に満ちたナレーションを添えます。HeyGenのAIアバター機能を活用して複雑な情報を明確に提示し、スクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を利用して正確なメッセージを伝え、視聴者全員がこのアカウントベースマーケティングビデオメーカーの技術的利点を理解できるようにします。

