アカウントベースマーケティングビデオメーカーでABMの成果を向上
スクリプトからのテキスト-to-ビデオで魅力的なABMビデオに変換し、エンゲージメントを高め、パイプラインの成長を促進します。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
マーケティングマネージャーやコンテンツクリエイターを対象に、効果的なABMビデオコンテンツの制作の簡単さを強調する45秒の魅力的なプロモーションビデオを想像してください。美的感覚はダイナミックでモダンにし、クイックカットと鮮やかなオンスクリーンテキストを特徴とし、明るく明確な声を組み合わせます。HeyGenの直感的なビデオテンプレートを使用して迅速な制作プロセスを示し、強力なボイスオーバー生成を活用してスクリプトを簡単に実現し、インパクトのあるキャンペーンのためのオンラインビデオエディターとしてのプラットフォームを確立します。
マーケティングオペレーションスペシャリストやセールスイネーブルメントチームを対象に、アカウントベースマーケティングビデオメーカー内の技術的な統合とワークフローの自動化に焦点を当てた90秒の指導ビデオを開発してください。ビジュアルプレゼンテーションは洗練され情報的であり、統合ポイントやデータフローの画面録画を特徴とし、正確で説明的な声を添えます。HeyGenの字幕/キャプションを使用して重要な情報を明確にし、メディアライブラリ/ストックサポートからの関連するビジュアル例を使用して、シームレスなテキスト-to-ビデオ変換を示します。
セールスリーダーやマーケティングエグゼクティブ向けに、パーソナライズされたビデオがどのように重要なパイプライン成長を促進するかを示す60秒の説得力のあるエグゼクティブサマリービデオを作成してください。ビジネス成果を示すプロフェッショナルなアニメーションを用いたビジョナリーで高インパクトなビジュアルスタイルを採用し、説得力と自信に満ちたトーンで強調します。HeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポート機能を活用してさまざまなプラットフォームに適応させ、スクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能が迅速でカスタマイズされたメッセージングを可能にし、全体的なアカウントベースマーケティング戦略を向上させる方法を強調します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにパーソナライズされたABMビデオキャンペーンを強化しますか？
HeyGenはAIビデオジェネレーターとして機能し、高度なAIアバターとテキスト-to-ビデオ技術を活用して非常にパーソナライズされたビデオを作成します。この機能は、ターゲットアカウントベースマーケティングのアプローチとパイプラインの成長を改善するために不可欠です。
HeyGenはビデオカスタマイズのためにどのような技術的機能を提供しますか？
HeyGenはドラッグ＆ドロップ機能を備えた強力なオンラインビデオエディターを提供し、ユーザーが包括的なブランディングコントロールを実装できるようにします。また、自動字幕や多様なビデオテンプレートなどの機能を含み、リアルタイムでのカスタマイズを可能にします。
HeyGenはABMのためのパーソナライズされたビデオアプローチを効果的にスケールできますか？
はい、HeyGenはAIを活用したABMビデオメーカーとして、パーソナライズされたアウトリーチビデオの努力をスケールするために特別に設計されています。その効率的なプロセスにより、チームは特定のアカウント向けに多数のユニークなビデオメッセージを迅速に生成し、ABM戦略を強化します。
HeyGenはプロフェッショナルなABMビデオコンテンツの制作をどのように簡素化しますか？
HeyGenはAIアバターを使用してテキストをビデオに変換することで、複雑な撮影の必要性を排除し、ビデオ制作を劇的に簡素化します。プラットフォームの直感的なツールとブランディングコントロールにより、高品質でブランド化されたビデオコンテンツを迅速に作成できます。