小規模ビジネスオーナー向けに、新製品やサービスのローンチを強調する30秒のプロモーションビデオが必要です。ビジュアルスタイルはエネルギッシュでモダンにし、鮮やかな色彩とクイックカットを活用し、音声は明るく現代的なトラックと明瞭で熱意あるナレーションを特徴とします。HeyGenの豊富なテンプレートとシーンを活用して作成を開始し、ユニークなブランドアイデンティティを反映するためにビデオを高いカスタマイズ性で仕上げましょう。

ビデオを生成