アクセシビリティトレーニングジェネレーター: 迅速にアクセシブルな学習を構築
魅力的でWCAG準拠のウェブアクセシビリティトレーニングを迅速に生成。HeyGenのAIアバターを使用して、すべての学習者のためにアクセシブルデザインのレッスンを生き生きとさせましょう。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
開発者とUXデザイナーを対象に、HeyGenのスクリプトからのテキスト-ビデオ機能を活用し、モダンでデモンストレーションに焦点を当てたビジュアルスタイルとアップビートなオーディオを用いて、デジタルアクセシビリティの重要な役割と、特にスクリーンリーダーがウェブコンテンツとどのように相互作用するかを説明する90秒の指導ビデオを開発してください。
ウェブマスターとコンプライアンス担当者向けに、HeyGenの字幕/キャプションをフル活用し、詳細でチュートリアルのようなビジュアルプレゼンテーションと落ち着いた権威ある声のナレーションを用いて、WCAG 2.1レベルAAのガイドラインとアクセシブルデザイン原則の実装、アクセシビリティチェッカーの有用性を徹底的に説明する2分間の説明ビデオを作成してください。
コンテンツマーケターとウェブエディター向けに、HeyGenのボイスオーバー生成機能を活用し、魅力的で例に富んだビジュアルスタイルと親しみやすいトーンで、イメージアクセシビリティジェネレーターの機能を示し、真にアクセシブルなコンテンツを作成するための説明的なaltテキストの重要性を強調する45秒の実用ガイドを生成してください。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
よくある質問
HeyGenはどのようにしてアクセシビリティトレーニングジェネレーターとして機能しますか？
HeyGenは、スクリプトを魅力的なビデオレッスンに変換することで、AIアバターとボイスオーバーを使用して、アクセシビリティトレーニングのためのアクセシブルコンテンツを簡単に作成する力を組織に提供します。この効率的なプロセスは、チームにWCAG基準とデジタルアクセシビリティのベストプラクティスを教育するのに役立ちます。
HeyGenはWCAG 2.1レベルAAに準拠したアクセシブルなマルチメディアビデオの作成をサポートしていますか？
はい、HeyGenはすべてのコンテンツに正確な字幕/キャプションを自動生成することで、アクセシブルなマルチメディアビデオの制作を支援します。これは、支援技術や障害を持つ人々にとって重要です。ユーザーはまた、スクリプト内に詳細な説明やaltテキストを統合して、ウェブアクセシビリティを向上させることができます。
HeyGenはデジタルアクセシビリティの取り組みをどのように強化しますか？
HeyGenは、学習パスの資料から情報発表まで、多様なビデオコンテンツの迅速な制作を可能にする強力なツールとして、デジタルアクセシビリティを向上させます。テキスト-ビデオやブランディングコントロールなどの機能により、組織は一貫したアクセシブルデザインをコミュニケーションに維持することができます。
HeyGenは私のチームがアクセシブルなコンテンツをより効率的に作成するのを助けますか？
もちろんです。HeyGenは、その直感的なプラットフォームとAI機能を通じて、アクセシブルなコンテンツの作成プロセスを大幅に簡素化します。スクリプトをAIアバターを用いたビデオに変換し、自動キャプションを提供することで、より広いオーディエンスに対応するウェブアクセシビリティに優しいビデオの制作を簡単にします。