アクセラレータープロモビデオメーカー: 驚くほど速く魅力的なビデオを作成
AIテキストからビデオへの変換と豊富なテンプレートライブラリを使用して、アイデアを強力なマーケティングビデオに変換します。
テックスタートアップやプロダクトマーケターを対象にした45秒のダイナミックな製品発表ビデオを開発し、AIによるスピードと革新を強調します。ビジュアルの美学はスリークで未来的、スムーズなトランジションと洗練されたグラフィックを取り入れ、自信に満ちた権威あるボイスオーバー生成と組み合わせます。HeyGenの高度な「ボイスオーバー生成」機能が、プロフェッショナルなナレーションでスクリプトを生き生きとさせ、インパクトのある製品ビデオを作成する様子を示します。
ソーシャルメディアコンテンツクリエイターやeコマースビジネス向けに、60秒の魅力的なソーシャルメディア広告ビデオを制作し、ユニークなストーリーテリングで注目を集めます。ビジュアルスタイルは鮮やかで現代的、大胆な色とダイナミックなテキストアニメーションを使用し、エネルギッシュでトレンドの音楽に合わせます。HeyGenの「AIアバター」がどのようにコンテンツをパーソナライズし、さまざまなプラットフォームでのエンゲージメントを促進するかを紹介し、真にユニークなプロモーションビデオを作成します。
グローバルマーケターや教育コンテンツクリエイターを対象にした30秒の情報ビデオを作成し、複雑なアイデアをより広いオーディエンスに簡単に伝えます。ビジュアルプレゼンテーションは明確でアクセスしやすく、シンプルなグラフィックと画面上のテキストを利用し、落ち着いた指導的なバックグラウンドスコアが流れます。HeyGenのシームレスな「字幕/キャプション」機能を強調し、多様な国際的なオーディエンスにメッセージが響くようにし、あらゆるビデオのリーチを拡大します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenはどのようにプロモーションビデオの作成を強化できますか？
HeyGenは高度なAIプロモビデオメーカーとして機能し、高品質のプロモーションビデオを簡単に作成できます。テキストからビデオへの変換機能とAIアバターを活用して、スクリプトを魅力的なマーケティングビデオに変換し、作成プロセスをより迅速かつクリエイティブにします。
HeyGenは多様なマーケティングビデオにどのようなクリエイティブなオプションを提供しますか？
HeyGenはプロフェッショナルにデザインされたテンプレートとシーンの豊富なライブラリを提供し、製品ビデオや説明ビデオ、ソーシャルメディア広告ビデオなど、多様なマーケティングビデオを作成できます。また、ブランドコントロールを適用し、ストック写真やビデオを統合し、Facebook広告、Instagramストーリー、YouTube広告などのプラットフォームに合わせてサイズを変更できます。
HeyGenでプロモビデオのボイスオーバーやビジュアルをカスタマイズできますか？
もちろんです。HeyGenのボイスオーバー生成は、プロモビデオに自然なナレーションを提供し、アニメーションテキストやさまざまな音楽、効果を組み込むこともできます。広範なメディアライブラリがクリエイティブなビジュアルをサポートし、プロモーションコンテンツのあらゆる側面をカスタマイズできます。
HeyGenのAIビデオメーカーはマーケティングプロモの作成を簡素化しますか？
はい、HeyGenの直感的なAIビデオメーカーは、マーケティングプロモのワークフロー全体を簡素化し、テキストプロンプトからクリエイティブなアイデアを生成できます。AI機能が魅力的なプロモーションコンテンツの制作プロセスを効率化し、従来必要だった時間と労力を大幅に削減します。