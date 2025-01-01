小規模ビジネスオーナーやマーケティングマネージャー向けに、30秒の魅力的なプロモーションビデオを作成し、どれほど簡単に高インパクトのマーケティングビデオを作成できるかを紹介します。ビジュアルスタイルはモダンでクリーン、クイックカットと鮮やかなアニメーションを特徴とし、アップビートで励みになるバックグラウンドミュージックが流れます。HeyGenの豊富な「テンプレートとシーン」を強調し、高度な編集スキルがなくても迅速にコンテンツを作成できることを示します。

ビデオを生成