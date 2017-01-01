アクセラレーターピッチ動画ジェネレーター：投資家を魅了する
プロフェッショナルなピッチ動画を簡単に作成。素晴らしいテンプレートとシーンから選んで、投資家向けのプレゼンテーションを作成しましょう。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
潜在的なエンジェル投資家向けに、資金調達の可能性を示す洗練された90秒のプレゼンテーションを開発します。ビジュアルとオーディオスタイルはデータ駆動で自信に満ちたもので、メディアライブラリ/ストックサポートからのプロフェッショナルなビジュアルを組み込みます。HeyGenのテンプレートとシーンを活用して、洗練されたピッチデッキ体験を作成し、アクセシビリティとインパクトのために明確な字幕/キャプションを追加します。
スタートアップコンペティションの観客向けに、魅力的な45秒の製品デモ動画を作成します。動画は革新的で明確なビジュアルスタイルを採用し、製品の主要な特徴を簡潔なナレーションで示します。HeyGenのAIアバターをプロフェッショナルなスポークスパーソンとして採用し、ボイスオーバー生成を利用して複雑な概念を説明し、最終出力がさまざまなプラットフォームに最適化されるようにアスペクト比のリサイズとエクスポートを行います。
特定の投資家セグメントを対象とした、簡潔な30秒のピッチ動画ジェネレーターを制作します。ビジュアルとオーディオスタイルは適応可能でブランド化されており、迅速でインパクトのあるカットを特徴としています。HeyGenのテンプレートとシーンを使用して、ピッチ動画の異なるバージョンを迅速に反復し、さまざまな投資家向けにメッセージを調整しながら、一貫したプロフェッショナルな外観を維持します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
よくある質問
HeyGenはスタートアップのピッチ動画作成をどのように簡素化しますか？
HeyGenのAIピッチ動画ジェネレーターは、スタートアップが魅力的な投資家向けプレゼンテーションを作成するプロセスを簡素化します。AIを活用することで、ピッチデッキをダイナミックなピッチ動画に迅速に変換し、資金調達やアクセラレーター申請のための貴重な時間とリソースを節約できます。
HeyGenはピッチ動画の品質向上のためにどのようなAI機能を提供していますか？
HeyGenは、リアルなAIアバターやスクリプトからの高度なテキスト・トゥ・ビデオ変換を含む強力なAI機能を統合しています。これにより、プロフェッショナルなビジュアル、ダイナミックなアニメーション、高品質なAIボイスオーバーが可能になり、投資家に響くピッチ動画を実現します。
HeyGenを使用して自社ブランドの独自性を持つピッチ動画をカスタマイズできますか？
もちろんです。HeyGenは広範なブランディングコントロールを提供しており、ロゴ、ブランドカラー、カスタムフォントを使用してピッチ動画をカスタマイズできます。多様なテンプレートを活用して、スタートアップのストーリーをプロフェッショナルで一貫したビジュアルアイデンティティに完璧に合わせることができます。
HeyGenを使ってどのくらい早く投資家向けのピッチ動画を生成できますか？
HeyGenの効率的なAI動画ジェネレーターを使用すれば、投資家向けのピッチ動画を迅速に作成できます。スクリプトを入力し、直感的な編集ツールを活用し、テキスト・トゥ・ビデオ技術を駆使して、従来の動画制作に比べて短時間で洗練されたピッチ動画を制作できます。