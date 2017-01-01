アクセラレーターデモジェネレーター: プロジェクトデリバリーを加速
カスタムテンプレートデモの作成を加速し、Power Platformのビルドとリリース定義を自動化します。スクリプトからのテキストをビデオに変換します。
Power Platform ALMにおける一般的な課題を解決する2分間の指導ビデオを作成してください。ALM Accelerator for Power Platformを活用し、スクリプトからのテキストをビデオに変換して正確性を高めます。このダイナミックなビジュアルプレゼンテーションは、Power Platformの開発者と管理者を対象にしています。デプロイメントリクエストの管理方法と、Gitソースコントロールを活用した堅牢なアプリケーションライフサイクル管理を明確に示し、複雑なステップをユーザーに案内する落ち着いた正確なナレーションを特徴とします。
Data Governance Demo Generatorの影響を強調する60秒のモダンで権威あるビデオを開発してください。このビデオはデータアーキテクトとコンプライアンスオフィサーを対象に、事前構築された技術的価値資産を使用して複雑なデータガバナンスソリューションを簡単にデモンストレーションする方法を視覚的に伝えます。洗練されたナレーション生成により、オートメーションユーティリティの信頼性と正確性を視聴者に安心させ、洗練されたプロフェッショナルなビジュアル美学を維持します。
特定のアクセラレーターツールのコア機能を説明するエネルギッシュな45秒のビデオをデザインしてください。このソリューションに焦点を当てたビデオは、字幕/キャプションを備えており、ソフトウェア開発リードや技術リードを対象に、ビルドとリリース定義を効率的に作成および管理する方法を迅速に把握する必要があります。ビジュアルナラティブはテンポが速く、迅速なセットアッププロセスを示し、実践的な利点を強調する熱意ある明確な声を特徴とし、より深い関与のためにハンズオンラボを参照する可能性があります。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはAzure DevOps Demo Generatorのようなツールの技術デモ作成にどのように役立ちますか？
HeyGenは、ALM AcceleratorデモやAzure DevOps Demo Generatorで作成された技術製品のプロフェッショナルなテキストからビデオへのデモを迅速に生成することができます。AIアバターとナレーション生成を活用することで、複雑なプロセスの説明をより魅力的にします。
HeyGenで特定の技術的価値資産に合わせてビデオコンテンツをカスタマイズできますか？
はい、HeyGenは強力なブランディングコントロールを提供し、ロゴや特定の色をビデオに組み込むことができます。これにより、Power PlatformやAzure DevOpsソリューションの技術的価値資産やカスタムテンプレートを紹介するビデオコンテンツが一貫したブランドアイデンティティを維持します。
HeyGenはPower Platformのデプロイメントのような複雑なALMトピックの魅力的なコンテンツ作成を支援しますか？
HeyGenは、Power PlatformのALM Accelerator、Azure DevOpsパイプライン、Gitソースコントロールのような複雑な技術的主題の視覚的に魅力的なビデオ説明に詳細なスクリプトを変換することができます。字幕/キャプションのような機能を利用して、これらの重要なデプロイメントリクエストの理解とアクセシビリティを向上させます。
HeyGenはビルドとリリース定義を説明するビデオのエクスポートオプションを提供していますか？
HeyGenはさまざまなアスペクト比のリサイズとエクスポートオプションをサポートしており、ソースコード、ビルドとリリース定義、またはオートメーションユーティリティに関する洞察を共有するための異なるプラットフォーム向けにビデオを簡単に準備できます。これらのビデオは、技術的プロセスを明確に伝えるためにハンズオンラボで効果的に使用できます。