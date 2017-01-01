アクセラレーターデモジェネレーター: プロジェクトデリバリーを加速

カスタムテンプレートデモの作成を加速し、Power Platformのビルドとリリース定義を自動化します。スクリプトからのテキストをビデオに変換します。

Azure DevOps Demo Generatorの効率性を示す90秒のビデオを制作してください。このプロフェッショナルで情報豊富なビデオは、自信に満ちたAIアバターがプロセスを説明し、DevOpsエンジニアやプロジェクトマネージャーを対象に、Azure DevOps内でのプロジェクト設定を迅速に行うためのテンプレートと事前設定されたソースコードの利用を紹介します。ビジュアルスタイルはクリーンでシャープにし、主要なUI要素と迅速なデプロイメントを強調してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

Power Platform ALMにおける一般的な課題を解決する2分間の指導ビデオを作成してください。ALM Accelerator for Power Platformを活用し、スクリプトからのテキストをビデオに変換して正確性を高めます。このダイナミックなビジュアルプレゼンテーションは、Power Platformの開発者と管理者を対象にしています。デプロイメントリクエストの管理方法と、Gitソースコントロールを活用した堅牢なアプリケーションライフサイクル管理を明確に示し、複雑なステップをユーザーに案内する落ち着いた正確なナレーションを特徴とします。
Data Governance Demo Generatorの影響を強調する60秒のモダンで権威あるビデオを開発してください。このビデオはデータアーキテクトとコンプライアンスオフィサーを対象に、事前構築された技術的価値資産を使用して複雑なデータガバナンスソリューションを簡単にデモンストレーションする方法を視覚的に伝えます。洗練されたナレーション生成により、オートメーションユーティリティの信頼性と正確性を視聴者に安心させ、洗練されたプロフェッショナルなビジュアル美学を維持します。
特定のアクセラレーターツールのコア機能を説明するエネルギッシュな45秒のビデオをデザインしてください。このソリューションに焦点を当てたビデオは、字幕/キャプションを備えており、ソフトウェア開発リードや技術リードを対象に、ビルドとリリース定義を効率的に作成および管理する方法を迅速に把握する必要があります。ビジュアルナラティブはテンポが速く、迅速なセットアッププロセスを示し、実践的な利点を強調する熱意ある明確な声を特徴とし、より深い関与のためにハンズオンラボを参照する可能性があります。
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

アクセラレーターデモジェネレーターの仕組み

Azure DevOpsとPower Platformの包括的なデモ環境を効率的にプロビジョニングし、ソースコードと設定の自動セットアップを行います。

1
Step 1
テンプレートを選択
ALM Accelerator for Power Platformやデータガバナンス用のテンプレートなど、さまざまな事前設定されたテンプレートから選択を開始します。これらのテンプレートは、デモ環境が必要なコンポーネントで迅速にセットアップされることを保証します。
2
Step 2
環境設定を構成
Azure DevOps組織、Gitソースコントロールリポジトリ、デプロイメントリクエストのターゲット環境など、特定のパラメータを定義してデモ環境をカスタマイズします。このセットアップにより、デモが特定のユースケースに合致することを保証します。
3
Step 3
生成とプロビジョニング
生成プロセスをトリガーして、ソースコード、ビルドとリリース定義、必要なオートメーションユーティリティを含むすべてのリソースを自動的にプロビジョニングします。ジェネレーターは複雑なインフラストラクチャのセットアップを処理し、ハンズオンラボを準備します。
4
Step 4
探索とデモンストレーション
プロビジョニングが完了したら、すぐに使用可能なデモ環境にアクセスします。事前設定されたプロジェクト、作業項目、パイプラインを探索し、アクセラレーターツールの機能を効果的にデモンストレーションするためにこの完全に機能するセットアップを活用します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

数分で魅力的なソーシャルメディアビデオとクリップを生成

アクセラレーターデモの短く共有可能なビデオクリップを迅速に制作し、リーチを拡大し、関心を引きます。

よくある質問

よくある質問

HeyGenはAzure DevOps Demo Generatorのようなツールの技術デモ作成にどのように役立ちますか？

HeyGenは、ALM AcceleratorデモやAzure DevOps Demo Generatorで作成された技術製品のプロフェッショナルなテキストからビデオへのデモを迅速に生成することができます。AIアバターとナレーション生成を活用することで、複雑なプロセスの説明をより魅力的にします。

HeyGenで特定の技術的価値資産に合わせてビデオコンテンツをカスタマイズできますか？

はい、HeyGenは強力なブランディングコントロールを提供し、ロゴや特定の色をビデオに組み込むことができます。これにより、Power PlatformやAzure DevOpsソリューションの技術的価値資産やカスタムテンプレートを紹介するビデオコンテンツが一貫したブランドアイデンティティを維持します。

HeyGenはPower Platformのデプロイメントのような複雑なALMトピックの魅力的なコンテンツ作成を支援しますか？

HeyGenは、Power PlatformのALM Accelerator、Azure DevOpsパイプライン、Gitソースコントロールのような複雑な技術的主題の視覚的に魅力的なビデオ説明に詳細なスクリプトを変換することができます。字幕/キャプションのような機能を利用して、これらの重要なデプロイメントリクエストの理解とアクセシビリティを向上させます。

HeyGenはビルドとリリース定義を説明するビデオのエクスポートオプションを提供していますか？

HeyGenはさまざまなアスペクト比のリサイズとエクスポートオプションをサポートしており、ソースコード、ビルドとリリース定義、またはオートメーションユーティリティに関する洞察を共有するための異なるプラットフォーム向けにビデオを簡単に準備できます。これらのビデオは、技術的プロセスを明確に伝えるためにハンズオンラボで効果的に使用できます。