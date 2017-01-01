Azure DevOps Demo Generatorの効率性を示す90秒のビデオを制作してください。このプロフェッショナルで情報豊富なビデオは、自信に満ちたAIアバターがプロセスを説明し、DevOpsエンジニアやプロジェクトマネージャーを対象に、Azure DevOps内でのプロジェクト設定を迅速に行うためのテンプレートと事前設定されたソースコードの利用を紹介します。ビジュアルスタイルはクリーンでシャープにし、主要なUI要素と迅速なデプロイメントを強調してください。

