学術チュートリアルビデオジェネレーター：魅力的なレッスンを迅速に作成
スクリプトを魅力的な教育ビデオに簡単に変換し、テキスト-to-ビデオ機能で学生の関心を高めるオンラインコースを提供します。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
オンラインコースを視覚的に補完する必要がある教育者を対象にした、簡潔な45秒の説明ビデオを作成してください。このビデオは、クリーンでプロフェッショナルなビジュアルスタイルを採用し、最小限のアニメーションを特徴とし、落ち着いた権威あるAI生成のナレーションを備え、HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を活用して、書かれたコンテンツを瞬時に魅力的な教育ビジュアルに変換します。
新入社員向けに、ソフトウェアのオンボーディングに関する標準作業手順（SOP）を詳述した鋭い30秒の企業トレーニングビデオが必要です。視覚的には、洗練されたモダンなスタイルを求め、明確な画面共有デモンストレーションと簡潔なテキストオーバーレイに焦点を当て、HeyGenのクリアで情報豊かなナレーション生成がユーザーをステップバイステップでガイドし、背景音楽の干渉なしに最大限の明確さを確保します。
小規模ビジネスのオーナーとそのチーム向けに、新しいツールの採用の基本を簡単に説明する、歓迎の90秒のAIトレーニングビデオを想像してください。このビデオは、HeyGenのメディアライブラリからのテンプレートとシーンを使用して、明るく励みになるビジュアル美学を採用し、暖かく会話的なAIアバターボイスと、前向きな学習環境を育むための心地よいインストゥルメンタルの背景音楽を伴います。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenは説明ビデオのテキスト-to-ビデオ作成をどのように支援しますか？
HeyGenは、スクリプトを魅力的な説明ビデオやチュートリアルビデオに簡単に変換することで、テキスト-to-ビデオ作成を簡素化します。テキストを入力し、さまざまなAIアバターから選択するだけで、AI生成のナレーション付きの洗練されたビデオが生成されます。
HeyGenで教育ビデオのAIアバターやブランディングをカスタマイズできますか？
もちろんです。HeyGenは教育ビデオのための広範なカスタマイズオプションを提供します。さまざまなAIアバターから選択し、ロゴや色などの特定のブランディングコントロールを適用して、コンテンツが科目やオーディエンスに合わせてカスタマイズ可能で、ブランドアイデンティティと一貫性があることを保証します。HeyGenは、すぐに始められる多様なテンプレートライブラリも提供しています。
HeyGenが効率的なAIトレーニングビデオジェネレーターである理由は何ですか？
HeyGenは、スクリプトから最終ビデオまでの全プロダクションプロセスを合理化することで、非常に効率的なAIトレーニングビデオジェネレーターです。強力なテキスト-to-ビデオ作成エンジンを使用して、複雑な編集なしで多様なAIアバターとAI生成のナレーションを活用し、高品質のチュートリアルビデオコンテンツを迅速に制作できます。
HeyGenはオンラインコースや企業トレーニングビデオをどれくらい早く生成できますか？
HeyGenは、プロフェッショナルなオンラインコースや企業トレーニング資料の迅速な作成を可能にします。事前にデザインされたテンプレートを利用し、シンプルなテキストスクリプトをフルビデオに変換することで、通常必要とされるチュートリアルビデオ作成の時間とリソースを大幅に削減できます。これにより、教育コンテンツの出力を効率的に拡大するための理想的なソリューションとなります。