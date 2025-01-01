教育を魅力的にするアカデミックシステムビデオメーカー
AIアバターを使用して、学校のプロジェクトやオンラインコースのための魅力的な教育ビデオを作成しましょう。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
教育者は、オンラインコースを始める学生向けに、45秒の説得力のある指導ビデオを制作できます。このビデオは、クリーンでプロフェッショナルな美学を採用し、鮮明なビジュアルと落ち着いた権威あるナレーションで、重要な概念やモジュールの紹介を説明します。スクリプトからのテキストをビデオに変換する機能を使用して、複雑なアイデアを簡単に表現できることを強調してください。
新入社員向けに30秒の魅力的なプロフェッショナル開発ビデオを作成してください。ビジュアルスタイルはダイナミックで鮮明であり、クイックカットと鮮やかなアニメーションを利用し、エネルギッシュで励みになるサウンドトラックと明確なナレーションを組み合わせます。さまざまなテンプレートとシーンを選択してメッセージを迅速に開始し、プロフェッショナル開発のための影響力のあるビデオコンテンツをどれだけ迅速に作成できるかを強調してください。
大学の講師が遠隔学習の学生向けに90秒の情報ビデオを作成し、難しい学術トピックを分解する方法を探ってください。ビジュアルプレゼンテーションは明確でサポート的であり、インフォグラフィックと関連する例を取り入れ、正確で明確なナレーションを伴います。このビデオは、ボイスオーバー生成機能が一貫した高品質のオーディオを保証し、複雑な学術システムをすべての学習者にアクセス可能にする方法を示すべきです。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenはさまざまな学術システムの教育ビデオ作成を簡素化しますか？
はい、HeyGenは直感的な教育ビデオメーカーとして、AIを活用したビデオ作成を通じて制作プロセスを簡素化します。AIアバターとリアルなボイスオーバーを使用して、スクリプトを魅力的なビデオに簡単に変換し、複雑な学術コンテンツをどの学習システムでもアクセス可能にします。
HeyGenは学術ビデオプロジェクトを強化するためにどのようなクリエイティブな機能を提供しますか？
HeyGenは、カスタマイズ可能なテンプレートやさまざまなAIアバターを含む豊富なクリエイティブツールを提供し、学校のプロジェクトを生き生きとさせます。これにより、教育者や学生は多様な学術ニーズに合わせた視覚的に魅力的なビデオ作成を行うことができます。
教師はHeyGenを使ってオンラインコースや遠隔学習のための高品質なビデオを簡単に作成できますか？
もちろんです。HeyGenは、ビデオ制作に不慣れな教師でも使いやすいビデオメーカーとして設計されています。初心者に優しいインターフェースにより、教育者はプロフェッショナルな開発ビデオやオンラインコースのコンテンツを迅速に作成し、効果的な遠隔学習をサポートします。
HeyGenはどのようにしてテキストやスクリプトをプロフェッショナルな学術ビデオコンテンツに変換できますか？
HeyGenはスクリプトからのテキストをビデオに変換することに優れており、包括的な学術ビデオを効率的に生成できます。ボイスオーバー生成やブランディングコントロールなどの機能を活用して、学習管理システムに洗練されたブランドコンテンツを提供できます。