学術サポートビデオジェネレーター：学習成果を向上

強力なテキストからビデオへのスクリプト機能を使用して、教育者と学生が魅力的なeラーニングビデオを迅速に作成できるようにします。

教師向けに設計された45秒のビデオを想像してください。学術サポートビデオジェネレーターが、魅力的なマイクロレッスンの作成をどのように簡素化するかを示します。ビジュアルスタイルはクリーンで励みになるもので、HeyGenの多様なテンプレートとシーンを活用して迅速なカスタマイズを紹介し、暖かく明瞭なナレーション生成がプロセスを案内します。

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
学生を対象にした60秒のアニメーション説明ビデオを作成し、鮮やかでイラスト的なビジュアルと熱意あるトーンで複雑な科学的概念を分解します。このAIビデオ生成は、表現力豊かなAIアバターをプレゼンターとしてフィーチャーし、自動生成された字幕/キャプションを目立つように表示して理解とアクセスを確保します。
サンプルプロンプト2
eラーニングコンテンツクリエイターを対象にした30秒のプロモーションビデオを開発し、オンラインコースのためのテキストからビデオへの変換の効率性を示します。ビジュアルの美学は現代的で洗練されており、HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートからの関連するストック映像を取り入れ、明瞭でプロフェッショナルなナレーションでサポートされます。
サンプルプロンプト3
学術管理者向けの50秒の情報ビデオを制作し、AIビデオプラットフォーム上のAI学術ビデオジェネレーターが迅速で魅力的な更新を作成する方法を強調します。ビジュアルスタイルはインフォグラフィック主導でプロフェッショナルであり、HeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポート機能を通じて、さまざまなデバイスでの最適な視聴を保証し、安心感のあるナレーション生成で提供されます。
step previewstep preview
プロンプトをコピー
step previewstep preview
作成ボックスに貼り付け
step previewstep preview
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

学術サポートビデオ生成の仕組み

インテリジェントなAI機能と効率化されたワークフローを使用して、教師と学生のために高品質の学術サポートビデオを簡単に制作します。

1
Step 1
プロジェクトを作成
テンプレートを選択するか、スクリプトをインポートして、AIビデオ生成プロセスを効率的かつ迅速に開始します。
2
Step 2
AIアバターを選択
多様なAIアバターから選択し、リアルなナレーションを備えた明確で魅力的なコンテンツを提供します。
3
Step 3
ビジュアルと字幕を追加
カスタムテキスト、統合ライブラリからのメディア、自動生成された字幕やキャプションを追加して、アクセシビリティを確保します。
4
Step 4
エクスポートと共有
完成したら、さまざまなアスペクト比で学術サポートビデオをエクスポートし、視聴者と簡単に共有できるようにします。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

複雑な科目を明確化

.

複雑な学術トピックを簡単に消化できるビデオレッスンに分解し、すべての学生にとって複雑な科目をより理解しやすくします。

background image

よくある質問

HeyGenのAIビデオ生成は、学術サポートとeラーニングコンテンツをどのように強化しますか？

HeyGenは、教育者が高度なAIビデオ生成を使用して魅力的な学術サポートビデオを効率的に作成できるようにします。私たちのプラットフォームはスクリプトをプロフェッショナルなコンテンツに変換し、複雑なトピックを学生やオンラインコースにとってアクセスしやすくします。これにより、全体的なビデオ作成プロセスが簡素化されます。

HeyGenは、動的な学術ビデオを制作するためにどのようなクリエイティブツールを提供していますか？

HeyGenは、学術ビデオ制作のために設計されたクリエイティブツールのスイートを提供しており、カスタマイズ可能なAIアバターや豊富なテンプレートライブラリを含んでいます。これらの機能により、教師や学生は簡単に洗練された教育コンテンツを制作し、真に魅力的なものにすることができます。

HeyGenは私の学術テキストやプレゼンテーションをビデオ形式に変換できますか？

もちろんです。HeyGenは、学術テキストをビデオに、さらにはPowerPointプレゼンテーションをビデオに変換することに優れています。私たちの直感的なプラットフォームを使用して、プロフェッショナルなナレーション生成を簡単に追加し、正確な字幕/キャプションを自動生成して、メッセージが明確で包括的であることを保証します。

HeyGenは、教育機関がビデオを作成する際にブランドの一貫性をどのように確保しますか？

HeyGenは、教育機関がすべてのオンラインコースやeラーニング教材で強力なブランドの一貫性を維持できるようにします。ロゴや色のための強力なブランディングコントロールを備えた私たちのAIビデオプラットフォームは、すべての学術ビデオが貴機関のビジュアルアイデンティティに完全に一致することを保証します。