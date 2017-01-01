学術研究ビデオジェネレーター: 影響力のあるコンテンツを作成

HeyGenの強力なテキストからビデオへの機能を使用して、複雑な研究論文を教育者や研究者向けの魅力的な説明ビデオに変換します。

研究者や大学院生向けに、複雑な研究論文の核心的な発見を説明する60秒の学術ビデオを作成してください。ビジュアルスタイルはクリーンでプロフェッショナルにし、データビジュアライゼーションには控えめなアニメーションを使用し、権威あるが親しみやすいAIナレーションで補完します。HeyGenのテキストからビデオへの変換機能を活用して、研究の要約を効果的なビジュアルストーリーに変換しましょう。

サンプルプロンプト1
学生や教育者を対象にした45秒の説明ビデオを開発し、「持続可能な都市開発」の新しいコースモジュールを紹介します。このビデオは、明るい色と明確で簡潔な画面上のテキストを使用したダイナミックなインフォグラフィックスタイルのビジュアルプレゼンテーションが必要で、親しみやすく励みになる声のナレーションでサポートされます。HeyGenの強力なビデオテンプレートを利用して、シーンを迅速に組み立て、字幕を追加してアクセシビリティを向上させましょう。
サンプルプロンプト2
主要な会議での研究発表の予告編として、潜在的な協力者や会議参加者を対象にした30秒の魅力的なAIビデオを制作してください。ビジュアルの美学はモダンで洗練されており、HeyGenのメディアライブラリからのクイックカットとインパクトのあるイメージを特徴とし、注目を集めるために魅力的なAIアバターによって提供されます。このAIビデオジェネレータープロンプトは、強力なビジュアルフックと簡潔なメッセージングを強調します。
サンプルプロンプト3
ステークホルダーや政策立案者向けに、新しい農業技術の実世界での影響を紹介する90秒の学術研究ビデオジェネレーターのデモを構想してください。ビジュアルデザインは非常にプロフェッショナルでデータ駆動型であり、HeyGenのメディアライブラリから関連するストック映像を組み込んで応用を示し、説得力があり明確なナレーションで複雑な発見を効果的に伝えます。HeyGenのボイスオーバー生成を活用して、メッセージが最大限の明確さで伝えられるように洗練された最終製品を作成しましょう。
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

学術研究ビデオジェネレーターの仕組み

複雑な研究論文をAIを使って魅力的で高品質なビデオプレゼンテーションに簡単に変換し、時間を節約し、より広いオーディエンスにリーチします。

1
Step 1
研究を貼り付ける
まず、学術論文や研究スクリプトを貼り付けます。テキストからビデオへの変換機能が、書かれたコンテンツをシーンに変換し、ビジュアルの強化に備えます。
2
Step 2
プレゼンテーションスタイルを選択
研究を表現するための多様なAIアバターから選ぶか、学術的なトピックに合ったプロフェッショナルなテンプレートを選択します。
3
Step 3
ビジュアルとナレーションを追加
メディアライブラリから関連するビジュアルを使用してビデオを強化し、ボイスオーバー生成を活用して、明確で合成された音声で研究を生き生きとさせます。
4
Step 4
説明ビデオをエクスポート
希望のアスペクト比を選択し、プレゼンテーション、会議、またはオンライン共有のために高品質のビデオをエクスポートして、学術ビデオを完成させます。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

研究プレゼンテーションのエンゲージメントを向上

.

AIビデオ生成を使用して研究結果や教育資料を提示する際に、オーディエンスのエンゲージメントと理解を向上させます。

よくある質問

HeyGenはクリエイティブプロジェクトのビデオ作成をどのように簡素化しますか？

HeyGenは、豊富なビデオテンプレートとシーンを提供することで、ユーザーがビデオ作成を効率化できるようにします。直感的なAI駆動のツールを使用して、高品質の説明ビデオや魅力的なマーケティングビデオを迅速に制作でき、制作時間を大幅に短縮します。

HeyGenはカスタムアバターを使用したAI生成ビデオを制作できますか？

はい、HeyGenは高度なAIアバター生成機能を備えており、スクリプトを生き生きとさせる多様なAIアバターを作成できます。この機能により、さまざまなコミュニケーションニーズに適したダイナミックでパーソナライズされたAIビデオを制作できます。

HeyGenはテキストをビデオに変換するためにどのような機能を提供していますか？

HeyGenはAIビデオジェネレーター技術を活用して、テキストを効率的にビデオに変換することに優れています。スクリプトを入力するだけで、HeyGenのAIナレーションがリアルなボイスオーバーを生成し、AIアバターやシーンとシームレスに組み合わせて完全なビデオを制作します。

HeyGenビデオにブランディング要素を適用することは可能ですか？

もちろんです。HeyGenは強力なブランディングコントロールを提供しており、ロゴや好みの色をビデオに組み込むことができます。これにより、マーケティングビデオを含むすべての高品質ビデオが一貫したプロフェッショナルなブランドアイデンティティを維持します。