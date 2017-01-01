研究者や大学院生向けに、複雑な研究論文の核心的な発見を説明する60秒の学術ビデオを作成してください。ビジュアルスタイルはクリーンでプロフェッショナルにし、データビジュアライゼーションには控えめなアニメーションを使用し、権威あるが親しみやすいAIナレーションで補完します。HeyGenのテキストからビデオへの変換機能を活用して、研究の要約を効果的なビジュアルストーリーに変換しましょう。

ビデオを生成