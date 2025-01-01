学術ポリシー説明ジェネレーター: 複雑なルールを簡素化

リアルなAIアバターを使用したアニメーション動画で、複雑な学術ポリシーを明確に伝え、理解を深めましょう。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
教職員と管理者向けに、新しい「学術ポリシー説明ジェネレーター」の効果的な使用方法を紹介する90秒の指導動画を開発してください。動画はクリーンでステップバイステップのビジュアルスタイルを採用し、画面上のヒントを活用し、HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能とプロフェッショナルなテンプレートとシーンを使用してプロセスを示します。
サンプルプロンプト2
学生と教育者の両方を対象に、新しい「AIポリシー」と学術環境での責任あるAIツールの使用についての45秒の教育動画を制作してください。ビジュアルとオーディオスタイルは現代的で魅力的であり、メディアライブラリ/ストックサポートからの動的なビジュアルを使用し、多様な視聴者の理解を高めるために正確な字幕/キャプションを添えます。
サンプルプロンプト3
すべての学生を対象に、大学の出席規則の最近の更新を迅速に概観する30秒のポリシー説明動画を設計してください。このAI説明は視覚的にエネルギッシュでシンプルであり、AIアバターを使用して直接コミュニケーションを行い、さまざまなプラットフォームに最適化されたアスペクト比のリサイズとエクスポートを行います。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

学術ポリシー説明ジェネレーターの使い方

HeyGenのAIを活用したビデオツールで、明確で魅力的な学術ポリシー説明を簡単に作成し、コンプライアンスと理解を容易にします。

1
Step 1
ポリシースクリプトを作成
まず、学術ポリシーのテキストまたは詳細なスクリプトをジェネレーターに入力します。HeyGenの強力なスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能が、あなたのテキストを学術ポリシー説明のビジュアルストーリーに変換します。
2
Step 2
AIアバターを選択
あなたの機関を代表し、ポリシーメッセージを伝えるために、プロフェッショナルなAIアバターの多様なライブラリから選択します。ブランドに合わせて外見やスタイルをカスタマイズし、視聴者のエンゲージメントを高めます。
3
Step 3
プロフェッショナルなナレーションを生成
ポリシー説明の明確さとプロフェッショナリズムを高めるために、高度なナレーション生成を利用します。さまざまな声と言語から選択し、ターゲットオーディエンスにメッセージが明確に伝わるようにします。
4
Step 4
動画をエクスポートして共有
アクセシビリティと理解を向上させるために、字幕/キャプションを追加して説明動画を完成させます。完成したら、希望のフォーマットで動画をエクスポートし、学生や教職員に配信する準備を整えます。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

ポリシーの理解と記憶を向上

インタラクティブで視覚的に魅力的なAI生成の教育動画を通じて、学術ポリシーと手続きの理解と記憶を強化します。

よくある質問

HeyGenはどのようにしてポリシー説明動画の制作を効率化しますか？

HeyGenは、AIビデオメーカーを活用してテキストスクリプトを教育的な動画コンテンツに変換し、プロフェッショナルなナレーションとリアルなAIアバターを提供することで、魅力的なポリシー説明動画の制作を簡素化します。この効率的なプロセスにより、高品質な説明動画を迅速に生成できます。

HeyGenはAIポリシー説明を迅速に生成するのに役立ちますか？

はい、HeyGenは効率的なAIポリシージェネレーターとして機能し、ユーザーが包括的な学術ポリシー説明を迅速に作成できるようにします。多様なテンプレートとシーンを活用してスクリプトからテキスト-to-ビデオに変換し、説明動画の作成プロセスを大幅に加速します。

HeyGenは教育動画コンテンツを強化するためにどのような機能を提供しますか？

HeyGenは、リアルなAIアバター、高品質なナレーション生成、自動字幕/キャプションなどの高度な機能を提供します。これらのツールは、教育動画コンテンツをより動的でアクセスしやすく、視聴者にとって魅力的なものにするために設計されています。

HeyGenのAI説明動画にはどのようなカスタマイズオプションがありますか？

HeyGenは、ロゴや色を組み込むためのブランディングコントロール、ストックコンテンツのための豊富なメディアライブラリ、さまざまなプラットフォームに対応するアスペクト比のリサイズなど、AI説明動画のための広範なカスタマイズを提供します。これにより、アニメーション動画がブランドと配信ニーズに完全に一致することを保証します。