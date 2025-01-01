学問の道をサポートする動画メーカー：魅力的なコンテンツを作成
カスタマイズ可能な動画テンプレートで学術アドバイジングのコンテンツ作成を効率化し、複雑な情報を明確でアクセスしやすくします。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
大学のアドバイザー向けに、新しいコース登録プロセスを専門的に示す90秒の指導動画を作成してください。正確さを期すためにスクリプトからのテキストを動画に変換し、明確な画面録画スタイルのビジュアルと親しみやすい情報提供のナレーションを活用します。
多様な大学生向けに、新しいプログラム要件を詳述する2分間の教育動画が必要です。制作は魅力的でアクセスしやすく、字幕/キャプションを使用して広範な理解を確保しつつ、安心感のあるトーンと強力なビジュアルを維持します。
教員は、動的な45秒の動画を使用して学生に迅速な学術発表を効率的に伝えることができます。この動画は、インパクトのあるメッセージングのためにボイスオーバー生成をうまく活用し、視覚的に魅力的なストック映像とアップビートな背景音楽を補完します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはAIを使って教育動画の作成をどのように簡素化しますか？
HeyGenは、リアルなAIアバターを使ってテキストを動画に変換することで、教育動画を効率的に作成する力を与えます。このAI動画メーカーは制作プロセスを簡素化し、高品質な学問の道をサポートするコンテンツの提供に集中できるようにします。
HeyGenで教育動画テンプレートをカスタマイズできますか？
はい、HeyGenは指導動画や学術アドバイジングに最適なさまざまなカスタマイズ可能な動画テンプレートを提供しています。これらのテンプレートを簡単にブランドに合わせて調整し、教育コンテンツが一貫したプロフェッショナルな外観を保つことができます。
HeyGenは指導動画をアクセスしやすくするためにどのような機能を提供していますか？
HeyGenはすべての動画に自動的に字幕/キャプションを生成し、指導動画のアクセス性を大幅に向上させます。これにより、貴重な教育コンテンツが視聴環境に関係なく、より広い視聴者に理解されることを保証します。
HeyGenで学術アドバイジング動画をどれくらい早く制作できますか？
HeyGenは、AIプレゼンターを使用してスクリプトを直接動画に変換することで、学問の道をサポートする動画の迅速な制作を可能にします。このテキストから動画への機能により編集時間が最小限に抑えられ、重要な教育コンテンツを迅速に提供できます。