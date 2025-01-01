学問の道をサポートする動画メーカー：魅力的なコンテンツを作成

カスタマイズ可能な動画テンプレートで学術アドバイジングのコンテンツ作成を効率化し、複雑な情報を明確でアクセスしやすくします。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

大学のアドバイザー向けに、新しいコース登録プロセスを専門的に示す90秒の指導動画を作成してください。正確さを期すためにスクリプトからのテキストを動画に変換し、明確な画面録画スタイルのビジュアルと親しみやすい情報提供のナレーションを活用します。
多様な大学生向けに、新しいプログラム要件を詳述する2分間の教育動画が必要です。制作は魅力的でアクセスしやすく、字幕/キャプションを使用して広範な理解を確保しつつ、安心感のあるトーンと強力なビジュアルを維持します。
教員は、動的な45秒の動画を使用して学生に迅速な学術発表を効率的に伝えることができます。この動画は、インパクトのあるメッセージングのためにボイスオーバー生成をうまく活用し、視覚的に魅力的なストック映像とアップビートな背景音楽を補完します。
レビュー

学問の道をサポートする動画メーカーの使い方

AIを使って学生に明確で魅力的な学問の道をサポートする動画を提供します。個別の指導を簡単に作成し、複雑な情報をすべての人にアクセスしやすくします。

1
Step 1
スクリプトを作成
まず、学術指導コンテンツの概要を作成します。テキストから動画への機能を活用して、書かれたスクリプトを瞬時に動的な動画に変換し、教育動画の作成を効率化します。
2
Step 2
プレゼンターを選ぶ
多様なAIアバターやAIプレゼンターのライブラリからメッセージを伝えるためのキャラクターを選びます。学生との信頼とつながりを築くために、外見や声をカスタマイズします。
3
Step 3
ブランドとアクセシビリティを適用
カスタムロゴや色を使って、あなたの機関のブランドを統合します。自動字幕/キャプションを追加して、学術サポート動画のエンゲージメントとアクセス性を向上させます。
4
Step 4
エクスポートと共有
指導動画を最適なアスペクト比でさまざまなプラットフォームにエクスポートします。高品質な教育動画を学習管理システムやソーシャルメディアで簡単に共有できます。

複雑な学術トピックを視覚的に簡素化

複雑な学術概念を明確で理解しやすい教育動画に変換し、すべての学生にとってアクセスしやすい情報にします。

よくある質問

HeyGenはAIを使って教育動画の作成をどのように簡素化しますか？

HeyGenは、リアルなAIアバターを使ってテキストを動画に変換することで、教育動画を効率的に作成する力を与えます。このAI動画メーカーは制作プロセスを簡素化し、高品質な学問の道をサポートするコンテンツの提供に集中できるようにします。

HeyGenで教育動画テンプレートをカスタマイズできますか？

はい、HeyGenは指導動画や学術アドバイジングに最適なさまざまなカスタマイズ可能な動画テンプレートを提供しています。これらのテンプレートを簡単にブランドに合わせて調整し、教育コンテンツが一貫したプロフェッショナルな外観を保つことができます。

HeyGenは指導動画をアクセスしやすくするためにどのような機能を提供していますか？

HeyGenはすべての動画に自動的に字幕/キャプションを生成し、指導動画のアクセス性を大幅に向上させます。これにより、貴重な教育コンテンツが視聴環境に関係なく、より広い視聴者に理解されることを保証します。

HeyGenで学術アドバイジング動画をどれくらい早く制作できますか？

HeyGenは、AIプレゼンターを使用してスクリプトを直接動画に変換することで、学問の道をサポートする動画の迅速な制作を可能にします。このテキストから動画への機能により編集時間が最小限に抑えられ、重要な教育コンテンツを迅速に提供できます。