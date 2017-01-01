学術ガイドビデオメーカー: 魅力的なスタディガイドを作成

高品質な学術ビデオを簡単に制作。私たちのプラットフォームは、スクリプトからの高度なテキストビデオ技術を使用して、あなたのテキストを魅力的なビデオコンテンツに変換します。

研究論文のアウトラインに苦労している大学生向けに、45秒の学術ガイドビデオを作成してください。ビジュアルスタイルはクリーンでインフォグラフィックのようにし、明るい色を使用してエンゲージメントを高め、元気で明瞭なAI生成のナレーションを補完します。AIアバターを使用して重要なステップを提示し、スクリプトを動的な説明ビデオに簡単に変換します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
高校教師向けに新しいカリキュラムトピックを紹介する60秒の教育ビデオを開発してください。プロフェッショナルでありながら魅力的なビジュアルスタイルを目指し、スムーズなトランジションを取り入れます。音声は権威ある落ち着いたナレーションを特徴とし、スクリプトからのテキストビデオで簡単に生成されます。カスタムビデオテンプレートを活用して作成プロセスを効率化し、チュートリアルビデオライブラリを迅速に構築します。
サンプルプロンプト2
K-12の学生向けに基本的な科学概念を説明する30秒のビデオスタディガイドをデザインしてください。ビジュアルの美学は漫画風で親しみやすいアニメーションを使用し、音声は励ましの声を特徴とします。字幕/キャプションを取り入れてすべての学習者にアクセス可能にし、メディアライブラリ/ストックサポートから多様なビジュアルでコンテンツを豊かにします。
サンプルプロンプト3
AIビデオジェネレーターを使用して、教育プラットフォームの素材を開発するコンテンツクリエイターをターゲットにした40秒のプロモーションビデオを制作してください。ビジュアルスタイルはモダンでダイナミック、クイックカットを使用し、エネルギッシュでモチベーショナルなサウンドトラックで強化します。アスペクト比のリサイズとエクスポートを利用してさまざまなプラットフォームに最適化し、利用可能なテンプレートとシーンを効率的に活用します。
レビュー

学術ガイドビデオメーカーの使い方

AIを使って学術コンテンツを魅力的なビデオガイドに簡単に変換し、学習をよりアクセスしやすく、ダイナミックにします。

1
Step 1
スクリプトを作成
プラットフォームに学術ガイドのテキストを入力または貼り付けてください。AIビデオジェネレーターがコンテンツを分析し、関連するビジュアルを自動的に提案します。
2
Step 2
ビジュアルと音声を選択
多様なカスタムビデオテンプレートから選び、AI生成のナレーションでガイドを強化し、指導トーンに完璧にマッチさせます。
3
Step 3
ブランディングを適用
カスタムロゴと色を使用して、教育コンテンツ全体で視覚的一貫性とプロフェッショナルな外観を確保します。
4
Step 4
ガイドをエクスポート
学術ガイドが完成したら、高品質なビデオをエクスポートします。アスペクト比のリサイズとエクスポート機能を使用して、どのプラットフォームにも最適化します。

使用例

学習のエンゲージメントと知識の保持を強化

インタラクティブで魅力的なAI搭載のビデオスタディガイドを通じて、学生の興味を高め、学術資料の長期記憶を改善します。

よくある質問

HeyGenは教育ビデオの作成をどのように簡素化しますか？

HeyGenは強力なAIビデオジェネレーターとして、制作プロセス全体を効率化します。AIによるテキストビデオを使用してスクリプトを簡単にビデオに変換し、AI生成のナレーションを含めることで、理想的な教育ビデオメーカーとなります。

HeyGenは説明ビデオ用のカスタムビデオテンプレートをサポートしていますか？

もちろんです！HeyGenは、魅力的な説明ビデオや学術ガイドビデオメーカーコンテンツを作成するための豊富なカスタムビデオテンプレートとシーンを提供しています。これらをAIアバターでパーソナライズし、アニメーションを統合して、あなたのクリエイティブなビジョンを実現します。

HeyGenはビデオスタディガイドを強化するためにどのような機能を提供していますか？

HeyGenは高度なAIビデオジェネレーターとして、教育者がビデオスタディガイドを革新的なツールで強化することを可能にします。リアルなAIアバターを追加し、字幕を自動生成し、テキストで直接ビデオを編集することで、学習者へのアクセスとエンゲージメントを確保します。

HeyGenは高品質なAIビデオを作成するためのウェブベースのツールですか？

はい、HeyGenは完全にウェブベースのツールで、直感的なAIビデオジェネレーターおよびビデオエディターとして機能します。ブラウザから直接4k品質の出力を含む高品質なビデオを制作でき、プロフェッショナルなビデオ作成を誰にでもアクセス可能にします。