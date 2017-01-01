研究論文のアウトラインに苦労している大学生向けに、45秒の学術ガイドビデオを作成してください。ビジュアルスタイルはクリーンでインフォグラフィックのようにし、明るい色を使用してエンゲージメントを高め、元気で明瞭なAI生成のナレーションを補完します。AIアバターを使用して重要なステップを提示し、スクリプトを動的な説明ビデオに簡単に変換します。

